Börsenturbulenzen

Wie reagieren die einzelnen Vermögenswerte auf die US-Maßnahmen? Hier bekommst du einen Überblick.

US-Präsident Donald Trump hat gestern Abend ein gewaltiges Zollpaket für alle globalen Handelspartner verkündet (ausführlich: hier). Dies verursachte in den vergangenen Stunden kräftige Bewegungen bei nahezu allen börsengehandelten Vermögenswerte. Die langfristigen und nachhaltigen Auswirkungen auf die einzelnen Vermögenswerte sind aktuell noch komplett unklar und erst abzuschätzen, wenn sich der Staub gelegt hat. Eine erste Bestandsaufnahme.

US-Futures vorbörslich unter Druck

Nachdem die US-Indizes gestern im Vorfeld des Zollbeschlusses erstaunlicherweise recht stark zulegen konnten, ging es bereits im nachbörslichen Futures-Handel gestern Abend deutlich in den Keller.

Dieser Abverkauf setzte sich im asiatischen Handel in der Nacht weiter fort. Der an der Globex gehandelte Nasdaq-Future fiel in der Nacht auf ein neues Jahrestief, bevor am Vormittag eine deutliche Erholung einsetzte. Wie die Wall Street am Nachmittag den Zollbeschluss "verdaut", bleibt abzuwarten. Die Tendenz der vergangenen Tage ist allerdings hier weiter abwärts gerichtet.

Dax hält sich (noch) wacker mit einem kleinen Minus

Nach einem schwachen Handelsauftakt kann sich der deutsche Leitindex Dax am Vormittag erholen und steht "nur" bei einem Minus von 1,32 Prozent. Der VDAX legt heute allerdings über drei Prozent zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass das deutsche Börsenbarometer heute noch ins Plus dreht, ist wohl eher gering. Vielmehr sind hier weitere Rücksetzer denkbar.

Dollar gibt auf breiter Front nach

Die Zinsen für US-Staatsanleihen sind nach der Bekanntgabe ins Rutschen geraten, die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen fielen am Morgen zeitweise unter 4,05 Prozent, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Fallende US-Zinsen bedeuten in der Regel eine nachlassende Nachfrage nach US-Dollar und so gibt dieser heute wenig überraschend massiv gegenüber allen Hauptwährungen nach.

Der Dollar fällt gegenüber dem Yen bis auf 146,50 Yen und markiert ein neues Jahrestief während der Euro gegenüber dem Dollar kräftig zulegen kann und bis in den Bereich um 1,1050 Dollar ansteigt. Damit erreicht das Währungspaar das Kursziel auf der Oberseite aus dem Wochenausblick des vergangenen Montags.

Bitcoin bislang ein Fels in der Brandung

Die wichtigste Kryptowährung Bitcoin verliert zwar heute 1.200 Dollar oder 1,4 Prozent an Wert, hält sich aber in Anbetracht der sonst üblichen erratischen Kursschwünge vergleichsweise wacker. Der Kryptomarkt ist noch nicht sicher, wie er mit dem Zollbeschluss umzugehen hat. Die moderate Abwärtsbewegung heute ist allerdings eher ein Zeichen von relativer Stärke.

Goldpreis markiert neues Allzeithoch und fällt zurück

Der Goldpreis legte bereits im Vorfeld des Zollbeschlusses von gestern in den vergangenen Wochen massiv zu und markierte ein neues Allzeithoch im Bereich um 3.150 Dollar je Feinunze. Damit wurde das Edelmetall seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten gerecht.

Heute Nacht gab es dann noch einmal marginale Zugewinne auf der Oberseite bis auf 3.167 Dollar je Feinunze, das Edelmetall kam aber zügig wieder zurück. Das Gros der Rallybewegung sollte erst einmal hinter uns liegen, hier muss nach dem starken Anstieg in den Vorwochen tendenziell eher mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden.