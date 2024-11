Zahl der Todesopfer nach Angriff in Beirut auf 27 gestiegen

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum der Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach libanesischen Behördenangaben auf 27 gestiegen. Bei der Bombardierung im dicht besiedelten Stadtteil Basta seien am Samstag zudem 67 Menschen verletzt worden, berichtete das Gesundheitsministerium. Die Bergungsarbeiten dauerten demnach an. Am Vortag hatten die Behörden noch von 20 Toten gesprochen.

Libanesische Sicherheitskreise hatten berichtet, dass der Angriff einem Hisbollah-Funktionär gegolten habe. Eine Bestätigung des israelischen Militärs gab es dafür nicht.

Das Gesundheitsministerium meldete, dass bei landesweiten Angriffen am Samstag 84 Menschen getötet und 213 weitere verletzt worden seien. Seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz stieg die Gesamtzahl der Opfer auf etwa 3.750 Tote und 15.600 Verletzte. Die Statistik differenziert nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Israel führt neben dem Krieg im Gazastreifen auch einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon. Diese beschießt Israel nach eigenen Angaben zur Unterstützung der islamistischen Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit rund 1.200 Toten in Israel verübt hatte. Israel reagierte mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive./arb/DP/he