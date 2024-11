IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals veröffentlicht Ausschreibung für eine Ressourcenschätzung für das Antimon-Gold-Grundstück in Trojarova in der Slowakei

IRW-PRESS: Military Metals Corp.: Military Metals veröffentlicht Ausschreibung für eine Ressourcenschätzung für das Antimon-Gold-Grundstück in Trojarova in der Slowakei

Vancouver, BC - 25. November 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) hat eine Ausschreibung für die Durchführung einer Mineralressourcenschätzung auf dem Antimon-Gold-Grundstück Trojarová des Unternehmens in der Slowakei veröffentlicht. Drei Unternehmen mit anerkannten technischen Referenzen wurden ausgewählt, um Angebote einzureichen.

Trojarová, im Herzen Europas gelegen, hatte bereits früher Entwicklungs- und Produktionsbetriebe in Bezug auf Antimon. Historische Ressourcenschätzungen wurden im Zusammenhang mit Arbeiten, die zu Sowjetzeiten auf dem Grundstück durchgeführt wurden, in Übereinstimmung mit dem damaligen russischen Klassifizierungssystem erstellt. Weitere Informationen zu dieser Antimon-Gold-Lagerstätte und den früheren Schätzungen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2024. Die durchgeführten historischen Arbeiten sind aufschlussreich für zukünftige Arbeitsprogramme, die vom Unternehmen durchgeführt werden sollen.

Das Unternehmen erwartet, bis zum 20. Dezember 2024 Angebote zu erhalten und bis zum Jahresende eine Entscheidung darüber zu treffen, welches Unternehmen es mit einer dreifachen Aufgabe beauftragen wird:

1. Eingabe aller historischen Daten in eine digitale Datenbank, einschließlich Bohrprotokollen und -analysen, Plänen, Abschnitten, unterirdischen geologischen Kartierungen und Probenahmen, historischen Blockmodellierungen und allen anderen relevanten Daten, um ein unabhängiges dreidimensionales Modell zu erstellen und die Genauigkeit der historischen Schätzungen auf dem Grundstück zu überprüfen:

2. Empfehlungen an das Management in Bezug auf Anzahl, Lage, Ausrichtung und Tiefe der zu bohrenden Zwillings- und Infill-Löcher zusammen mit allen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen, damit die nicht konforme historische Ressource aufgewertet und gemäß den aktuellen Industriestandards als Mineralressource klassifiziert werden kann;

3. Nach Abschluss des neuen Bohrprogramms, das in den Punkten 1 und 2 oben beschrieben wird, alle neu generierten Bohrdaten eingeben und eine erste Mineralressourcenschätzung erstellen.

Die Geschäftsführung wartet gespannt auf den Eingang der Angebote und plant dann, das oben genannte dreistufige Programm voranzutreiben. Angesichts der anhaltend hohen Antimonpreise und -nachfrage ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass die Durchführung von Arbeiten auf Trojarová einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen kann.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

