IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD bringt Übernahme der Reefton-Konzessionen von Siren Gold zum Abschluss und wird im Goldfeld Reefton zum dominierenden Explorer

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD bringt Übernahme der Reefton-Konzessionen von Siren Gold zum Abschluss und wird im Goldfeld Reefton zum dominierenden Explorer

25. November 2024 / IRW- Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der Transaktion zur Übernahme (die Transaktion) von Reefton Resources Pty Limited (Reefton) bekannt zu geben. Reefton war eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Firma Siren Gold Ltd. (ASX: SNG) (Siren). Durch den Abschluss der Transaktion erweitert RUA GOLD seine Konzessionsfläche und deckt nun mehr als 95 % des Goldfelds Reefton ab.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, erklärt: Der heutige Tag ist ein Wendepunkt in der Entwicklung von RUA GOLD. Mit dem Abschluss dieser Transaktion kommt die Bergbauregion Reefton weitgehend unter die Kontrolle eines einzigen Unternehmens. Dies bietet uns die Möglichkeit, einen erstklassigen und skalierbaren Bergbaubetrieb in einem Gebiet zu errichten, das für die Förderung hochgradiger Ressourcen bekannt und in der Tiefe weitgehend unerforscht ist.

Seit der Ankündigung im Juli ist unser Team damit beschäftigt, das von Siren übergebene Datenmaterial zu den Reefton-Konzessionen auszuwerten und in die KI-gestützte Plattform VRIFY für die Bohrzielermittlung einfließen lassen. Die Zusammenführung all dieser im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Explorationsprojekte im Zuge der Transaktion eröffnet uns eine spannende Geschäftschance auf regionaler Ebene.

Der Ausbau des Goldprojekts Auld Creek und die Sondierung weiterer chancenreicher Ziele, die sich unmittelbar für Bohrungen eignen, werden uns vor dem Hintergrund unserer aktuellen Bohrerfolge eine breite Plattform für die Zukunft bieten.

Nach dem Abschluss der Transaktion wird eine dritte Bohranlage für die Wiederaufnahme der Bohrungen ins Zielgebiet Auld Creek verbracht, das eine attraktive Chance für die Entdeckung oberflächennaher Ressourcen darstellt. Mit den beiden Bohranlagen, die derzeit in Betrieb sind, werden die Bohrungen in den Zielzonen bei Murray Creek fortgesetzt, und zwar im Bereich einer vor kurzem veröffentlichten Durchschneidung von sichtbarem Gold (mehr als 1 Unze Gold) (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2024) sowie in den oberflächennahen Zielzonen bei Capleston.

Weitere Ziele werden in einem iterativen Prozess unter Verwendung der KI-gestützten VRIFY-Methodik und des umfassenden Pools an Explorations- und Bergbaudaten von RUA GOLD analysiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77575/RUA_112524_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Überblick über das Goldfeld Reefton.

Aktive Weiterentwicklung einer Entdeckung in Distriktgröße in einem Tier-1-Rechtsgebiet:

- Repräsentiert das nächste Kapitel in der Entwicklung von RUA GOLD auf unser Ziel hin, ein bedeutender Goldproduzent in Neuseeland zu sein.

- Das neu zusammengelegte Projekt ist ein weltweit wenig erkundeter, hochgradiger Golddistrikt der Welt.

- Genehmigungen, Zugangsmöglichkeiten und Zusagen für intensive Bohrarbeiten nach einer distriktweiten Neubewertung von Zielgebieten und des Potenzials auf dem kombinierten Landpaket vorhanden.

- Die Transaktion wird regionale Konzessionsbestände von etwa 34.000 ha auf etwa 125.000 ha erhöhen und alle bekannten früheren Bergbaucamps außerhalb der Minen Blackwater und Globe Progress abdecken.

- Möglichkeit geringerer gesamter Kapitalaufwendungen für das Projekt durch die Entwicklung eines zentralen Verarbeitungszentrums.

- Die Transaktion stärkt das Profil von RUA GOLD in Neuseeland und bietet die Möglichkeit, mit einer bergbaufreundlichen Regierung zusammenzuarbeiten, um das Ressourcenpotenzial des Landes zu erweitern.

- Unterstützt von einem Team an Bergbaufachkräften mit über 150 Jahren kombinierter Erfahrung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77575/RUA_112524_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Konzessionskarte des Goldfelds Reefton.

1. Quelle: https://federationmining.com.au/wp-content/uploads/2024/10/Investor-Deck-Federation-OCT-2024.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77575/RUA_112524_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Querschnitt durch die historischen Untertagebauminen im Goldfeld Reefton.

Zusammenfassung der Transaktion

Die Transaktion wurde gemäß einer Aktienkaufvereinbarung vom 12. Juli 2024 in der Fassung vom 18. Oktober 2024 (die geänderte Vereinbarung) abgeschlossen. Gemäß der geänderten Vereinbarung hat RUA GOLD der Firma Siren als Gegenleistung für den Erwerb von Reefton einen Gesamtbetrag in Höhe von 20 Mio. A$ (18,4 Mio. C$) bezahlt, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 2 Mio. A$ (1,8 Mio. C$) in bar; und

- 83.927.383 Stammaktien von RUA GOLD (jeweils eine Unternehmensaktie) im Gegenwert von 18 Mio. A$ (16,6 Mio. C$ Berechnet auf Grundlage des 30-Tage-VWAP der RUA GOLD-Aktien an der CSE per 12. Juli 2024. Unter Berücksichtigung einer AUD:CAD-Wechselkursrate von 0,9246 ergibt sich ein Kurs von 0,1983 C$

)

(zusammen die Reefton-Vergütung).

Die Reefton-Vergütung ist an die üblichen Anpassungen im Hinblick auf das Betriebskapital (Working Capital) gebunden.

RUA GOLD hat außerdem 10.000.000 Stammaktien von Siren (jeweils eine Siren-Aktie) zum Preis von 0,20 A$ (0,18 C$) pro Siren-Aktie für insgesamt 2 Millionen A$ (1,8 Mio. C$) erworben.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion haben das Unternehmen und Siren eine Vereinbarung über die Aktionärsrechte im Hinblick auf die Beteiligung von Siren an RUA GOLD unterzeichnet. Darin sind folgende Punkte vorgesehen:

- Neukonstituierung des Board of Directors von RUA GOLD, das nunmehr aus sieben Direktoren besteht;

- solange Siren mindestens 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Unternehmensaktien besitzt oder kontrolliert: (i) kann Siren ein Mitglied in das Board of Directors von RUA GOLD nominieren; und (ii) wird Siren in Bezug auf alle Unternehmensaktien, die es besitzt oder kontrolliert, in jeder beliebigen Aktionärsversammlung des Unternehmens für die vom Board of Directors von RUA GOLD empfohlenen Beschlüsse stimmen;

- die 83.927.383 Unternehmensaktien, die bei Abschluss der Transaktion an Siren ausgegeben werden, unterliegen den folgenden Weiterverkaufsbeschränkungen: (i) 18.632.879 Unternehmensaktien sind bis zum 25. Mai 2025 vom Handel ausgeschlossen; (ii) 18.632.879 Unternehmensaktien sind bis zum 25. November 2025 vom Handel ausgeschlossen; (iii) 18.632.879 Unternehmensaktien sind bis zum 25. Februar 2026 vom Handel ausgeschlossen; (iv) 18.632.879 Unternehmensaktien sind bis zum 25. Mai 2026 vom Handel ausgeschlossen; und (v) 9.395.867 Unternehmensaktien sind bis zum 25. November 2026 vom Handel ausgeschlossen (zusammen die vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen); und

- die vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen entfallen, wenn die Marktkapitalisierung von RUA GOLD zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem 25. Mai 2025 mindestens 208.102.222,73 $ beträgt.

Mit dem Abschluss der Transaktion:

- wird Reefton zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RUA GOLD;

- besitzt RUA GOLD rund 7,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Siren (Berechnung auf nicht verwässerter Basis);

- besitzt Siren rund 26 % der ausgegebenen und ausstehenden Unternehmensaktien auf nicht verwässerter Basis; dadurch entsteht eine neue kontrollierende Rechtsperson (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Control Person bezeichnet);

- wird Herr Brian Rodan, Chairman von Siren, Mitglied im Board of Directors von RUA GOLD; und

- wird RUA GOLD die Pachtkonzession PP 60893 mit 7.305,20 Hektar Grundfläche an Siren zurückgeben.

Die Transaktion und die Schaffung einer neuen Kontrolle über das Unternehmen wurden von den unbeteiligten Aktionären des Unternehmens durch deren schriftliche Zustimmung im Einklang mit den TSXV-Richtlinien genehmigt. Die Transaktion bedarf noch der finalen Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSXV.

Bekanntgabe eines Frühwarnberichts

Siren Gold

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion hat Siren (Adresse: Level 2, 41 - 43 Ord Street, West Perth WA 6005) insgesamt 83.927.383 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,1983 $ pro Stammaktie für einen Gesamtzeichnungsbetrag von rund 16.642.800 $ erworben. Unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion war Siren nicht in Besitz von Wertpapieren des Unternehmens. Infolge der Transaktion besitzt und kontrolliert Siren nun ungefähr 26 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis bzw. 24 % auf vollständig verwässerter Basis.

Siren hat die Aktien des Unternehmens zu Investitionszwecken erworben. In Zukunft wird Siren seine Beteiligung am Unternehmen von Zeit zu Zeit bewerten und kann auf Grundlage einer solchen Bewertung, der Marktbedingungen sowie anderweitiger Umstände seine Beteiligungen je nach den Gegebenheiten über Markttransaktionen, private Vereinbarungen oder auf andere Weise erhöhen oder verringern.

Siren hegt derzeit keine Pläne oder Absichten, die zu einer Unternehmenstransaktion, einem Verkauf oder einer Übertragung eines wesentlichen Teils der Vermögenswerte des Unternehmens oder einer seiner Tochtergesellschaften bzw. einer Änderung der Zusammensetzung des Board of Directors oder des Managements des Unternehmens (mit Ausnahme der hier offengelegten) führen würden. Unter anderem hegt es keine Pläne oder Absichten, die Anzahl der Direktoren oder deren Amtszeit zu ändern oder bestehende freie Stellen im Board zu besetzen, eine wesentliche Änderung der Geschäfts- oder Betriebsstruktur des Unternehmens, eine Änderung der Satzung des Unternehmens oder ähnlicher Instrumente oder eine andere Maßnahme, die den Erwerb der Kontrolle über das Unternehmen durch eine Person oder ein Unternehmen verhindern könnte, vorzunehmen, die Notierung einer Wertpapierklasse des Unternehmens an einem Markt einzustellen oder die Zulassung zur Notierung an einem Markt zu beenden, die Eigenschaft des Unternehmens als meldepflichtiger Emittent in einem kanadischen Rechtssystem zu beenden bzw. Stimmrechtsvollmachten von Wertpapierinhabern einzuholen oder eine ähnliche Maßnahme wie die oben genannten zu tätigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegung der Beteiligungen von Siren erfolgt gemäß der Vorschrift National Instrument 62-103. Eine Kopie des Berichts bezüglich der oben genannten Übernahme wird bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden unter Verwendung des kanadischen Systems für elektronische Datenanalyse und Datenerfassung (Canadian System for Electronic Document Analysis and Retrieval) auf SEDAR+ eingereicht und kann im SEDAR+-Profil des Unternehmens (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Sie können eine Kopie auch beim Unternehmen über die nachstehende Kontaktperson anfordern (siehe Kontakt RUA GOLD).

Berater und Rechtsbeistand

Cormark Securities Inc. fungierte als Finanzberater für das Unternehmen und sein Board of Directors. McMillan LLP fungierte als kanadischer Rechtsbeistand für das Unternehmen. Red Cloud Securities Inc. fungierte als Finanzberater für Siren und seinen Vorstand. Steinepreis Paganin fungierte als australischer Rechtsbeistand für Siren.

Über RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands mit etwa 125.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan liegt nur 3 km von OceanaGold Corporations größtem Goldminenprojekt WKP entfernt.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens und die Auswirkungen und Vorteile der Transaktion. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, und für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren sollte auch auf das Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin enthaltenen Dokumente verwiesen werden, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77575

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77575&tr=1

