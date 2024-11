Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Zustand der SPD

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Zustand der SPD:

"Die SPD driftet immer weiter nach Links. Sie sucht ihr Heil in Steuererhöhungen, Schulden und einem immer üppigeren Sozialstaat. Das läuft auf eine verstaubte 70er-Jahre- Politik hinaus, die damals die alte Bundesrepublik schon einmal in sklerotische Verhältnisse geführt hat. Neu sind heute nur die woken Regenbogenfähnchen, die solchen Klassenkampf von gestern garnieren. Die entfremden die SPD dann allerdings noch nachhaltiger von ihren ehemaligen Wählern in der Mitte der Gesellschaft."