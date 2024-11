SPD nominiert Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

Berlin (Reuters) - SPD-Präsidium und -Bundesvorstand haben Kanzler Olaf Scholz einstimmig als Kanzlerkandidaten für die vorgezogenen Bundestagswahlen nominiert.

Das gab SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken am Montag bekannt. Vergangene Woche hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt, dass er nicht für eine Kandidatur zur Verfügung stehe und Scholz unterstütze. In der SPD hatte es wochenlange Debatten gegeben, ob die Partei mit dem in Umfragen unbeliebten Kanzler die besten Chancen bei der Wahl hat.

