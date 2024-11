Trading-Chance Alibaba: Überverkauft nahe entscheidenden Supportlinien

Werbung

Die ersten Meldungen über ein chinesisches Stimulus-Paket trugen die Aktie des chinesischen Online-Handelsriesen Alibaba zwischen Ende September und Anfang Oktober massiv höher. Die Ernüchterung über die Maßnahmen und die durch die US-Wahl zu erwartenden, deutlich höheren US-Einfuhrzölle ließen die Bullen-Hoffnungen platzen. Aber jetzt ist bereits immens viel “Krise“ eingepreist und der Kurs an einer markanten Supportzone angekommen: Eine Trading-Chance Long.

Alibaba ist mittlerweile, 25 Jahre nach seiner Gründung, eine Art „Hansdampf in allen Gassen“. Hier findet sich ebenso eine B2B wie eine B2C-Plattform, man bietet Cloud-Dienste, Finanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Auktionen und mehr an. Über die Jahre ist der Umsatz stetig gestiegen, die Expansion über das Basisland China hinaus längst gelungen. Was diese Aktie so volatil und damit zugleich so spannend macht, ist nicht die Frage, ob sich Alibaba am Weltmarkt durchsetzen wird, das ist längst passiert. Es geht um andere Faktoren:

Analysten weiterhin bullisch

Zum einen missfällt den chinesischen Behörden die immense Marktmacht des Konzerns, da geht es Alibaba nicht viel anders als Amazon oder Google in den USA. Da muss man immer damit rechnen, dass dem Unternehmen der eine oder andere Stock in die Speichen geworfen wird. Zum anderen geht es um die wankelmütige Konsumstimmung. Die ist in China derzeit gerade schlecht, in Europa kaum besser, nur in den USA scheint man trotz hoher Zinsen und vieler offener Fragen in Bezug auf die kommenden wirtschaftlichen Rahmbedingungen weiter zu konsumieren wie immer. Damit ist das Risiko, dass Alibaba Druck auf Umsatz, Margen und Gewinn erfährt, hoch, aber:

Wenn man sich den Chart ansieht, kommt man nicht umhin zu vermuten, dass die Trader das jetzt längst eingepreist haben. Vom Rallye-Hoch Anfang Oktober, als man vom chinesischen Konjunkturpaket noch Wunder erwartete, bis zum letzten Kurs an den US-Märkten vom Freitagabend sackte die Aktie um knapp 30 Prozent durch. Und während die Anleger bereits eine Krise eingepreist haben, bleiben die Analysten bislang bullisch. Keiner der zahlreichen Experten, die Alibaba beobachten, rät zum Ausstieg ... und das Kursziel liegt im Schnitt mit 120 US-Dollar knapp über dem Jahreshoch. Das wäre für die Trader allemal eine Motivation, sobald die Aktie dreht. Und die Chance dazu wäre jetzt greifbar, denn:

Wichtige Unterstützungen erreicht

Die Alibaba-Aktie notiert derzeit nahe am unteren Ende eines sehr steilen, die Abwärtsbewegung führenden Abwärtstrendkanals. Zugleich hat sie die 200-Tage-Linie erreicht, ist markttechnisch so stark überverkauft wie bislang noch nicht in diesem Jahr und hätte zudem noch ein „Sprungtuch“:

Quelle: marketmaker pp4

Die untere Begrenzung dieses Abwärtstrendkanals bildet mit der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, die sich im April etabliert hatte, eine markante Kreuzunterstützung. Alibaba könnte auch das „Sprungtuch“ ausloten, ggf. auch kurz darunter rutschen, aber dann wäre die Chance, dass der Kurs alleine durch ihre Gewinne mitnehmende Leerverkäufer dreht, die durch den Rückkauf der leer verkauften Aktien für anziehende Kurse sorgen, hinreichend hoch, um die aktuelle Situation zu einer bullischen Trading-Chance zu machen.

Antizyklischer Long-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 58,640 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,3. Den Stop Loss würden wir bei 76 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0415 einem Kurs von ca. 1,61 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Alibaba-Aktie lautet HC17CH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 90,46 US-Dollar, 92,70 US-Dollar, 117,82 US-Dollar

Unterstützungen: 82,33 US-Dollar, 78,90 US-Dollar, 71,80 US-Dollar, 68,36 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Alibaba-Aktie

Basiswert Alibaba WKN HC17CH ISIN DE000HC17CH1 Basispreis 58,640 US-Dollar K.O.-Schwelle 58,640 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,3 Stop Loss Zertifikat 1,61 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

