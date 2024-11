AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom kommt nach Empfehlung 30-Euro-Marke nah

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie der Deutschen Telekom könnte am Dienstag erstmals seit 2001 vielleicht wieder mehr als 30 Euro kosten. Vorbörslich näherte sich der Kurs der T-Aktie mit einem Anstieg von zeitweise bis zu einem Prozent bis auf wenige Cent der runden Marke. Die Aktie wurde auch von einer optimistisch werdenden Analystenempfehlung angetrieben, denn die Investmentbank Oddo BHF hob ihr Votum von "Neutral" auf "Outperform" an. Zuletzt betrug das Plus im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich noch 0,4 Prozent auf 29,69 Euro.

Oddo-Analyst Stephane Beyazian begründete seinen Optimismus neben den Wachstumsaussichten und Aktionärsrückflüssen noch stark mit der Tochter T-Mobile US und den Vorteilen, die diese unter der Präsidentschaft von Donald Trump spüren dürfte.

Die Aktien des US-Ablegers sind an der Börse mit umgerechnet knapp 266 Milliarden Euro mittlerweile 80 Prozent mehr Wert als jene des Mutterkonzerns. Die knappe Mehrheit, die die Telekom an T-Mobile US hält, ist damit etwa 135 Milliarden Euro wert. Mit knapp 148 Milliarden Euro bringt die Telekom selbst nur wenige Milliarden mehr auf die Börsenwaage./tih/jha

