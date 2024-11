Aktien Europa Schluss: Trumps Zoll-Androhungen belasten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Auf moderate Gewinne am Vortag sind an Europas Börsen am Dienstag Verluste gefolgt. Erneut waren es Mitteilungen des künftigen US-Präsidenten, die bewegten.

Nachdem Donald Trump am Wochenende mit seiner Ankündigung, den Hedgefonds-Manager Scott Bessent zum neuen US-Finanzminister machen zu wollen, für Börsengewinne zum Wochenauftakt gesorgt hatte, stimmte eine Kurznachricht Trumps über Zölle die Anleger wieder vorsichtiger. Gleich für den ersten Tag seiner zweiten Amtszeit will der Republikaner Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China erheben.

Der EuroStoxx 50 , der tags zuvor noch an seine exponentielle 200-Tage-Durchschnitts-Linie zurückgekehrt war, büßte 0,79 Prozent auf 4.761,99 Punkte ein. Der regional breiter gefasste und währungsgemischte Stoxx 50 verlor 0,41 Prozent auf 4.291,52 Punkte. Um 0,39 Prozent auf 11.632,88 Punkte abwärts ging es für den Leitindex SMI in der Schweiz. Der britische FTSE 100 sank um 0,40 Prozent auf 8.258,61 Punkte./ck/he