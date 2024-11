ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 137 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vielversprechende Studiendaten zur Gesamtüberlebenszeit (OS) unterstrichen das Potenzial des Antikörpers BNT327 gegen eine bestimmte Brustkrebsvariante (TNBC), schrieb Analyst Chris Shibutani in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu vorab veröffentlichten Präsentationen für den Fachkongress in San Antonio./ag/la

