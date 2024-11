DAX® - Flaggenkonsolidierung – Ziel 20.200 Punkte?

Beim DAX® kam es zuletzt zu einer ganzen Reihe von Stresstests der hier immer wieder angeführten Kernhaltezone bei 19.000/18.900 Punkten. Den Bären boten sich also einige Gelegenheiten diese wichtigen Unterstützungen zu durchbrechen, was dank diverser Kerzen mit markanten Lunten allerdings erfolgreich verhindert werden konnte. Erwartungsgemäß haben die deutschen Standardwerte inzwischen die 19.000er-Bastion als Sprungbrett genutzt. Dazu tragen auch die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.221 Punkten) sowie das jüngste MACD-Kaufsignal bei – und zwar mit deutlich anziehenden Umsätzen. Charttechnisch sehr viel wichtiger in Sachen „Jahresendrally“ ist aber, ob die Kursentwicklung der letzten Wochen unter dem Strich als trendbestätigende Korrekturflagge interpretiert werden kann (siehe Chart). Oberhalb des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 19.494 Punkten) würde dieses Szenario deutlich an Konturen gewinnen. Falls sich der aktuelle Ausbruchsversuch als nachhaltig erweist, eröffnet sich ein rein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 20.200 Punkte. Zusätzlicher Rückenwind kommt in dieser Woche durch die üblicherweise starke Aktienmarktentwicklung im Umfeld von „Thanksgiving“ am Donnerstag.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

