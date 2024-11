Panik in Beirut nach Ankündigungen weiterer Angriffe

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach erneuten Ankündigungen israelischer Angriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist unter Anwohnern Panik ausgebrochen. Auf vielen Straßen in zentralen und belebten Vierteln in der Küstenmetropole herrschte Augenzeugen zufolge Verkehrschaos. Viele Menschen versuchten demnach aus den vom israelischen Militär anvisierten Gebieten zu fliehen.

"Ich versuche, meine Kinder aus der Gegend zu bringen", sagte ein Bewohner im Stadtteil Ras Beirut. Leuchtraketen stiegen als Warnung vor den Bombardierungen über der Stadt auf.

Ein Luftschlag traf etwa 45 Minuten nach Veröffentlichung der Evakuierungsaufrufe das zentrale Wohnviertel Barbour. Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet.

Vor einer möglichen Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz hat Israels Militär am Dienstag seine Angriffe intensiviert und Dutzende Ziele in der Hauptstadt bombardiert./arb/DP/men