Zoom Video verliert über zehn Prozent nach Quartalszahlen

Das Fazit der jüngsten charttechnischen Betrachtung (onvista Trading Impuls) zu Zoom Video vom 24.9.24 (Pfeil türkis im Chart unten) lautete wie folgt:

Aus charttechnischer Sicht ist damit der Weg frei für eine neue Kaufwelle in dem Bereich um 72 Dollar, danach potenziell in den Bereich um 74 bis 76 Dollar (Ziele jeweils orange im Chart) - potenziell deutlich höher. Im Bereich um 66 Dollar (türkis) hatte sich zuletzt eine kurzfristige Horizontalunterstützung herausgebildet, die nun idealerweise nicht mehr unterboten werden sollte.

Die Aktie hatte nach der Betrachtung sämtliche Kursziele auf der Oberseite abgearbeitet, die Unterstützung bei 66 Dollar wurde zu keinem Zeitpunkt nennenswert attackiert. Nun könnte der Wind allerdings drehen - die Aktie liegt nach den gestern nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen im vorbörslichen Handel massiv im Minus.

Quelle: Tradingview

Analystenprognose geschlagen

Zoom Video Communications Inc. übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 Dollar die Analystenschätzungen von 1,31 Dollar, der Umsatz lag mit 1,18 Milliarden Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 1,16 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz um vier Prozent.

Prognose Gemeldet Gewinn je Aktie in USD 1,31 1,38 Umsatz in Mrd. USD 1,16 1,18

Die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen dürften in den vergangenen Wochen bereits eingepreist worden sein - nur so ist der Preisabschlag von aktuell über zehn Prozent im vorbörslichen Handel zu erklären. Der Ausblick war wohl nicht ganz so rosig wie Anleger erhofft hatten.

Ausblick eher verhalten

Zoom rechnet für das gesamte Geschäftsjahr nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 5,41 und 5,43 Dollar sowie einem Umsatz von 4,656 bis 4,661 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von rund drei Prozent und liegt damit leicht über den Prognosen der Wall-Street-Analysten, die einen Gewinn von 5,35 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,64 Milliarden Dollar erwartet hatten.

Kurzfristig ist nach der schwachen Eröffnung zunächst mit Avancen der Bullen zu rechnen, allerdings dürfte das gestrige Tageshoch knapp unterhalb von 93 Dollar bereits das jahreshoch darstellen, hier ist in den kommenden Wochen eher eine technische Korrektur zurück Richtung 75 Dollar einzuplanen.