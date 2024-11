DAX-FLASH: Wenig bewegt nach zwei wechselhaften Tagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Auf und Ab an den ersten beiden Wochentagen ist am Mittwoch beim Dax zunächst wenig Bewegung angesagt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.280 Punkte. Er dürfte damit nicht den soliden US-Börsen folgen, an denen laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die "Weihnachtsrally in vollem Gange" ist.

Altmann sieht derzeit eine "Trump-Divergenz" an den Börsen wegen der Zollpläne des designierten US-Präsidenten. Am Vortag hatte die Ankündigung von Abgaben auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China auch hierzulande die Anleger besorgt. Die UBS sieht allerdings Spielraum für Verhandlungen, auch wegen des derzeitigen Freihandelsabkommens mit den US-Nachbarstaaten. "Zolldrohungen könnten kurzfristige Marktvolatilität auslösen, aber der fundamentale Hintergrund bleibt unterstützend", schrieb die Bank am Morgen.

An den tonangebenden US-Börsen dürften die Anleger am Mittwoch womöglich damit beginnen, sich für ein verlängertes Wochenende zu positionieren. Am Donnerstag pausiert an der Wall Street der Börsenhandel wegen "Thanksgiving" und am Freitag wird dort am Schnäppchentag "Black-Friday" nur verkürzt gehandelt./tih/stk