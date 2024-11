dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.11.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Aroundtown wird etwas optimistischer - Aktie mit Kurssprung MDax-Spitze

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat sich dank gestiegener Mieteinnahmen und wieder etwas niedrigerer Zinsen weiter stabilisiert. Der Verlust konnte in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich reduziert werden. Das Immobilienportfolio wurde nicht weiter abgewertet. Zudem ist der im MDax notierte Konzern beim Blick auf das operative Ergebnis etwas zuversichtlicher als zuletzt. Die Aroundtown-Aktie legte auf die Nachrichten hin am Mittwoch deutlich zu.

IPO: Delivery Hero erhöht Talabat-Angebot - Kreise: oberes Ende der Preisspanne

BERLIN/DUBAI - Der Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht wegen einer starken Investorennachfrage sein Angebot für den Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat. Insgesamt solle die Zahl der angebotenen Aktien von knapp 3,5 Milliarden auf nun gut 4,6 Milliarden steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Dies sei ein Fünftel sämtlicher von Talabat ausgegebener Anteilsscheine. Langfristig wollen die Berliner indirekt die Mehrheit an dem Geschäft halten, das die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika bündelt.

ROUNDUP: Easyjet will Dividende kräftig erhöhen - Aktie legt zu

LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr wie erwartet zugelegt und seinen Gewinn merklich gesteigert. Am Erfolg sollen die Aktionäre teilhaben: Die Airline stellt eine mehr als doppelt so hohe Dividende in Aussicht. Der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal fällt zwar vorsichtig aus und auch die Passagierprognose bleibt etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurück. An der Börse legte die Easyjet-Aktie dennoch um drei Prozent zu.

ROUNDUP: VW in China trennt sich von umstrittenem Werk in Xinjiang

PEKING - Volkswagen zieht sich aus seinem umstrittenen Engagement in der chinesischen Uiguren-Region Xinjiang zurück. Das Werk in Urumqi, das mit dem chinesischen Staatskonzern Saic als Partner betrieben wurde, sei verkauft worden, teilte der Volkswagen-Konzern am Mittwoch mit. Käufer ist das chinesische Staatsunternehmen SMVIC, das im Gebrauchtwagengeschäft tätig ist.

