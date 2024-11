EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 27. November 2024

Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert heute um 11:15 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht anschließend für 1-on-1´s zur Verfügung.

Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:

https://www.sino.de/wp-content/uploads/2024/11/sino-AG_EKF_27.11.2024.pdf

