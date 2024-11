EQS-News: The Grounds startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

The Grounds startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen



27.11.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Grounds startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen

Bezugsangebot für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 53.416.548,00 ist veröffentlicht.

Bezugsfrist für die bis zu 53.416.548 neuen Aktien läuft vom 29.11. bis 12.12.2024, Bezugspreis beläuft sich auf EUR 1,00 je Aktie, das Bezugsrecht beträgt 1:6.

Die ebenfalls beschlossene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 auf EUR 8.902.758,00 wird voraussichtlich während oder nach der Bezugsfrist umgesetzt, Details folgen.

Berlin, 27. November 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen. Heute wurde das Bezugsangebot für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu EUR 53.416.548,00 veröffentlicht (im Bundesanzeiger und unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/kapitalerhoehung-2024/). Die Bezugsfrist für die bis zu 53.416.548 neuen Aktien läuft vom 29. November 2024 (0:00 Uhr) bis 12. Dezember 2024 (Mitternacht), der Bezugspreis beläuft sich auf EUR 1,00 je Aktie. Das Bezugsrecht beträgt 1:6, sodass eine bestehende Aktie zum Bezug von sechs neuen Aktien berechtigt (nach Kapitalherabsetzung; vor der Kapitalherabsetzung wird technisch auf die alten Aktien ein Bezugsverhältnis von 2:6 angesetzt). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt.

Eine Gesellschaft, die zu einem von H.I.G. Capital gemanagten Fonds gehört, hatte sich bereits vorab im Rahmen eines Zeichnungsvorvertrags verpflichtet – nach Erfüllung bestimmter vereinbarter aufschiebender Bedingungen – im Zuge der Kapitalerhöhung 40.000.000 neue Aktien zu zeichnen. Teilweise müssen diese Bedingungen noch erfüllt werden.

Die Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 2:1 wird voraussichtlich während der Bezugsfrist mit der ausstehenden Eintragung in das Handelsregister wirksam werden. Hierdurch wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 17.805.517,00, eingeteilt in 17.805.517 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00, auf EUR 8.902.758,00, eingeteilt in 8.902.758 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: DE000A40KXL9 / WKN: A40KXL), herabgesetzt. The Grounds wird die Aktionäre über die Details der Kapitalherabsetzung gesondert informieren, sobald der Zeitplan feststeht.

Diese Mitteilung ist WERBUNG. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Der Prospekt ist kostenfrei unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/kapitalerhoehung-2024/ im Bereich Investor Relations erhältlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Es wird kein Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb Deutschlands stattfinden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

27.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@tgd.ag Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2, WKN: A2GSVV, A3H3FH, Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2038903

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2038903 27.11.2024 CET/CEST