IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone berichtet über Finanzergebnisse des dritten Quartals 2024 und gibt Unternehmens-Update

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone berichtet über Finanzergebnisse des dritten Quartals 2024 und gibt Unternehmens-Update

TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Nov. 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein wegweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Medizintherapien entwickelt, freut sich, seine finanziellen und operativen Ergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt zu geben, deren Highlights in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Der vollständige verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 sowie die begleitenden Erläuterungen und Analysen des Managements für diesen Zeitraum können auf der Website des Unternehmens unter www.nurexone.com und auf seiner Profilseite auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Wichtige geschäftliche Höhepunkte

- Im Juli 2024 und September 2024 erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von 143.172,05 C$ durch die Ausgabe von 409.063 Stammaktien bei der Ausübung von Optionsscheinen zu einem Preis von 0,35 C$ pro Stammaktie, die im Rahmen der Privatplatzierung des Unternehmens im Januar 2024 ausgegeben wurden.

- Am 1. August 2024 beauftragte das Unternehmen Allele Capital Partners, LLC, eine unabhängige Beratungsfirma für Kapitalmärkte mit Sitz in den Vereinigten Staaten, mit Investor-Relations-Dienstleistungen.

- Am 26. September 2024 schloss das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von 2.927.541 Einheiten zu einem Preis von 0,55 C$ pro Einheit ab, was zu einem Bruttoerlös von insgesamt 1.610.147,55 C$ führte. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufoptionsschein, wobei jeder Optionsschein den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,70 C$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten zu erwerben, vorbehaltlich einer Beschleunigung, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. September 2024 näher ausgeführt.

- Am 1. November 2024 schloss das Unternehmen die letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von 231.818 Einheiten zu einem Preis von 0,55 C$ pro Einheit ab, was zu einem Bruttoerlös von insgesamt 127.499,90 C$ führte.

- Am 1. November 2024 beauftragte das Unternehmen Independent Trading Group und Oak Hill Financial Inc. mit der Erbringung von Market-Making-, Geschäfts- und Kapitalmarktberatungsdiensten.

- Am 13. November 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur der ExoPTEN-Therapie des Unternehmens den Status eines Orphan-Arzneimittels erteilt hat, was einen bedeutenden Schritt darstellt, um diese potenzielle Behandlung für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen in ganz Europa verfügbar zu machen.

Finanzergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2024

- Die Forschungs- und Entwicklungskosten, netto, betrugen im dritten Quartal 2024 0,50 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,40 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Subunternehmer- und Materialkosten in Höhe von 0,15 Millionen US-Dollar zurückzuführen, die teilweise durch den Erhalt eines staatlichen Zuschusses in Höhe von 0,05 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurden

- Die allgemeinen und administrativen Ausgaben beliefen sich im dritten Quartal 2024 auf 0,78 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,76 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg war hauptsächlich auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen Kosten im Zusammenhang mit gewährten Aktienoptionen in Höhe von 0,17 US-Dollar zurückzuführen, der teilweise durch professionelle und rechtliche Dienstleistungskosten in Höhe von 0,15 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.

- Die Finanzeinnahmen beliefen sich im dritten Quartal 2024 auf 0,04 Millionen US-Dollar, verglichen mit Finanzeinnahmen von 0,01 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023, was in erster Linie auf Einnahmen aus Bankzinsen und Anpassungen des Finanzierungswechselkurses zurückzuführen war.

- Der Nettoverlust für das dritte Quartal 2024 betrug 1,25 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,16 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal 2023.

Zum 30. September 2024 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von insgesamt 2,52 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber 0,54 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 entspricht. Das Betriebskapital des Unternehmens verbesserte sich ebenfalls auf 2,39 Millionen US-Dollar, gegenüber 0,07 Millionen US-Dollar Ende 2023. Der Anstieg der Barmittel war in erster Linie auf den erfolgreichen Abschluss von Privatplatzierungen im Januar und September 2024 zurückzuführen, die einen Bruttoerlös von etwa 2,68 Millionen US-Dollar erbrachten, sowie auf die Ausübung von Optionsscheinen im Jahr 2024, die zusätzliche 3,30 Millionen US-Dollar einbrachten. Diese Zuflüsse wurden teilweise durch einen Barmittelabfluss in Höhe von 3,61 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit operativen Aktivitäten ausgeglichen.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein kumuliertes Defizit von 17,55 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,06 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023.

Eran Ovadya, Chief Financial Officer von NurExone, erklärte: "Unsere jüngste finanzielle Leistung spiegelt unser Engagement wider, ExoPTEN in klinische Studien zu bringen und gleichzeitig den Betrieb zu rationalisieren und unsere Geschäftsstrategie zu optimieren, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und langfristigen Erfolg zu sichern."

Wachstumsausblick für 2024-2025

Laut Chief Executive Officer Dr. Lior Shaltiel "macht NurExone bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen, einschließlich des Erhalts des Orphan-Drug-Status für ExoPTEN in Europa und der erfolgreichen Übertragung wichtiger Herstellungsprozesse in eine GMP-konforme Einrichtung - ein wesentlicher Schritt in Richtung klinischer Studien und kommerzieller Produktion. Diese Bemühungen werden durch unseren Berater Dr. Yona Geffen verstärkt, einen hoch angesehenen Experten, der Unternehmen erfolgreich durch die regulatorische Landschaft bis zur Kommerzialisierung geführt hat. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen mit dem Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center zusammen, das von Newsweek als eines der zehn besten Krankenhäuser der Welt eingestuft wurde, um ExoPTEN auf sein Potenzial in einem zweiten kommerziellen Markt, dem milliardenschweren Glaukom-Markt1, zu untersuchen, mit vielversprechenden vorläufigen Ergebnissen."

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV") notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten verabreicht werden, die Verletzungen des Zentralnervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, erwies sich bei 75% der Laborratten als wirksam bei der Wiederherstellung der motorischen Funktion, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN wurde von der FDA der Orphan-Drug-Status zuerkannt. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Canada

Phone: +1-647-479-5803

Email: info@oakhillfinancial.ca

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

1 Global Glaucoma Treatment Market Analysis by Spherical Insights LLP

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: den Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung, die die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt hat; den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt und die Bereitstellung seiner Produkte für Patienten in ganz Europa; die Vorbereitung des Unternehmens auf den Eintritt in klinische Studien; die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der EMA und anderen Behörden zur Beschleunigung der Entwicklung von ExoPTEN; und die NurExone-Plattformtechnologie, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: der Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung hat die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt; das Unternehmen wird in den europäischen Markt eintreten und seine Produkte Patienten in ganz Europa zur Verfügung stellen; das Unternehmen wird in klinische Studien eintreten; das Unternehmen wird mit der EMA und anderen Behörden zusammenarbeiten, um die Entwicklung von ExoPTEN zu beschleunigen; und die NurExone-Plattformtechnologie wird neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: der Erhalt der Orphan-Arzneimittel-Bezeichnung hat nicht die beabsichtigten Vorteile und Anreize für das Unternehmen und sein Geschäft wie hier dargelegt; das Unternehmen tritt nicht in den europäischen Markt ein und bringt seine Produkte nicht zu Patienten in ganz Europa; das Unternehmen tritt nicht in klinische Studien ein; das Unternehmen arbeitet nicht mit der EMA und anderen Behörden zusammen, um die Entwicklung von ExoPTEN zu beschleunigen; die NurExone-Plattformtechnologie bietet keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen, die an nicht-invasiver zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 29 bis 36 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 diskutiert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/news-release/2024/11/27/2988119/0/en/NurExone-Reports-Third-Quarter-2024-Financial-Results-and-Provides-Corporate-Update.html

