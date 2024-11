IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm Mining Ltd. gibt Wiederaufnahme des Handels an der TSX-V, Projektupdate und Datum der Aktionärsversammlung bekannt

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm Mining Ltd. gibt Wiederaufnahme des Handels an der TSX-V, Projektupdate und Datum der Aktionärsversammlung bekannt

Toronto, Ontario, 27. November 2024 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTC: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit seinen Stammaktien an der TSX Venture Exchange (TSXV) mit der Marktöffnung am Donnerstag, den 28. November 2024, wieder aufgenommen wird. Dies folgte auf die erfolgreiche Aufhebung der von der British Columbia Securities Commission (BCSC) am 15. Oktober 2024 erteilten und am 8. November 2024 von der BCSC widerrufenen Handelsaussetzung.

Das Unternehmen schätzt die Geduld seiner Aktionäre und Stakeholder während dieses Prozesses und bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Compliance und Corporate Governance.

Projektupdate - La Parrilla

Das unterirdische Diamantbohrprogramm im zu 100 % unternehmenseigenen La Parrilla Silver Complex wurde im Oktober 2024 abgeschlossen. Insgesamt wurden 18.682 Meter (m) während der Phase 1 und 2 gebohrt, wobei bis dato die Ergebnisse für 12.265 Meter gemeldet wurden. Nach Abschluss der QA/QC sowie der Auswertung werden die Ergebnisse der zusätzlichen 6.417 m in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Das Unternehmen hat SRK Canada Inc. beauftragt, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt durchzuführen, deren Fertigstellung im Januar 2025 angestrebt wird. Die günstigen Bohrergebnisse der Diamantbohrungen der Phase 1 und 2 dürften sich positiv auf die aktualisierte Mineralressourcenschätzung auswirken.

Greg McKenzie, President und CEO, sagte: Die erfolgreichen Ergebnisse unseres ersten Diamantbohrprogramms bei La Parrilla haben unseren Kenntnisstand über die Mineralisierung sowie Kontrollstrukturen und -systeme erheblich verbessert. Darüber hinaus zeigen die hochgradigen Bohrergebnisse eindeutig, dass Zonen, die zuvor von First Majestic Silver abgebaut wurden, sich in Einfallrichtung und entlang des Streichens fortsetzen.

Ankündigung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Silver Storm Mining Ltd. freut sich mitzuteilen, dass die Jahreshauptversammlung am 24. Januar 2025 um 10:00 Uhr EST stattfindet. Aktionäre, die zum Stichtag, dem 23. Dezember 2024, eingetragen sind, sind zur Abstimmung bei der Versammlung berechtigt. Weitere Einzelheiten, einschließlich der Tagesordnung der Sitzung und Anweisungen für die Teilnahme, werden in der Einberufung der Hauptversammlung (Notice of Meeting) und dem Informationsschreiben des Managements (Management Information Circular) bereitgestellt, das den Aktionären demnächst zugesandt wird.

Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen und Qualitätssicherung/ Qualitätskontrolle

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Mitteilung wurden von Bruce Robbins, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Silver Storm schloss kürzlich die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, ein ertragreicher Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Wiederaufnahme des Handels an der TSX-V, die Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens, der Zeitpunkt und der Abschluss weiterer Bohrergebnisse, der Zeitpunkt und der Abschluss der aktualisierten Mineralressourcenschätzung und die damit verbundenen Erwartungen.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gingen das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) von mehreren wesentlichen Annahmen aus, einschließlich der Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele der Möglichkeiten des Unternehmens entziehen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass nicht zugesichert werden kann, dass die aktuellen und künftigen Explorationsprogramme des Unternehmens die Mineralressourcenbasis erweitern oder zu einer Aufwertung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcen führen werden; dass sich die oben genannten Annahmen als nicht gültig oder verlässlich erweisen, das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel, La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, nicht erreichen kann; die Marktbedingungen und die Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der erhöhten Volatilität und der potenziell negativen Bedingungen für die Kapitalbeschaffung, die sich aus dem Fortbestehen oder der Eskalation der COVID-19-Pandemie ergeben; das Risiko von Verzögerungen und/oder der Einstellung geplanter Arbeiten oder von Änderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und der Entwicklungspläne; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbaumaterialien und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind; sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich der mexikanischen Bergbaureform; Risiken im Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und -haftung; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit dem zeitgerechten Abschluss des jährlichen Audits.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77617

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77617&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82825J1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.