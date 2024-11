Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

Reisen, Familie und finanzielle Sicherheit: Die Top-Lebensziele der Schweizer Bevölkerung



27.11.2024 / 09:00 CET/CEST





Basel, 27. November 2024. Welches sind die grossen Lebensziele der Schweizer Bevölkerung? Dieser Frage geht eine neue Studie von Baloise in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov nach. Die repräsentative Umfrage unter 1'277 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren spannt dabei einen weiten Bogen von der allgemeinen Risikobereitschaft über Inspirationsquellen der Lebensziele bis hin zur Zielverfolgung und Reflexion zum Lebenssinn.

Die Studienergebnisse in Kürze



Moderate Risikobereitschaft in der Schweizer Bevölkerung Die meisten Schweizerinnen und Schweizer sind weder besonders risikofreudig noch risikoavers, mit höherer Risikobereitschaft in persönlicher Entwicklung und Freizeit. Frauen und ältere Menschen sind tendenziell weniger risikobereit als jüngere Menschen und Männer.

Reisen und Familie als Top-Lebensziele Die wichtigsten Lebensziele der Schweizerinnen und Schweizer hängen mit Reisen/Urlaub (31%) und Familie/Kindern (29%) zusammen.

Familie und Freunde als Hauptinspirationsquellen 68 % der Befragten lassen sich in Bezug auf ihre Lebensziele von Familie und Freunden inspirieren. Für mehr als ein Drittel sind Familie und Freunde sogar die wichtigste Inspirationsquelle.

Gemischte Zufriedenheit bei der Zielverfolgung Während die Zufriedenheit bei der Zielverfolgung in den Bereichen Familie (45 %), Beziehungen (44 %) und soziales Umfeld (40 %) hoch ist, zeigen sich in den Bereichen Wohnsituation (24 %) und Finanzen (17 %) deutlich weniger Personen als sehr zufrieden.

Stolz auf Familie und Gesundheit Ein Grossteil der Befragten (59 %) möchte im Alter stolz auf ein glückliches und stabiles Familienleben zurückblicken, während fast die Hälfte Wert darauf, legt eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten.

Zurückhaltende Nutzung externer Hilfe Viele Schweizerinnen und Schweizer nehmen nur zögerlich externe Hilfe in Anspruch, wenn es um die Erreichung ihrer Lebensziele geht.



Fazit

Angesichts der Tatsache, dass viele Lebensziele auch einer stabilen finanziellen Situation bedürfen, ist es erstaunlich, dass die Schweizerinnen und Schweizer nur ungern Hilfe von externen Dienstleistern in Anspruch nehmen. Dies zeigt klar, dass das Potential in der Finanzplanung noch nicht ausgeschöpft wird.

Die Studienergebnisse im Detail

Sicherheit statt Wagnis: Risikobereitschaft bleibt moderat

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung zeigt sich weder besonders risikofreudig noch risikoavers. Über drei Viertel der Befragten geben an, eine neutrale Haltung gegenüber Risiken einzunehmen. Allerdings sind Frauen und ältere Menschen tendenziell weniger risikobereit als Männer und jüngere Altersgruppen. Besonders in den Bereichen persönliche Entwicklung sowie Freizeit und Hobbys zeigen sich die Schweizerinnen und Schweizer risikofreudiger, während in den Bereichen Finanzen sowie Familie und Kinder eine deutlich höhere Vorsicht vorherrscht.

Fast die Hälfte der Befragten betrachtet ein finanzielles Sicherheitsnetz als essenziell für lebensverändernde Entscheidungen. Garantien und Vorhersehbarkeit werden gegenüber potenziell höheren Gewinnen durch Risiken bevorzugt, was die Bedeutung von finanzieller Stabilität bei der Verfolgung persönlicher Ziele unterstreicht.

Reisen, Familie und finanzielle Sicherheit: Das sind die grössten Lebensziele der Schweizer Bevölkerung

Ziele aus den Bereichen Reisen und Urlaub (31 %), Familie und Kinder (29 %) sowie Wohnsituation und Eigenheim (26 %) stehen ganz oben auf der Liste der genannten Lebensziele. Gesundheit (25 %) und finanzielle Sicherheit (22 %) sind ebenfalls zentrale Anliegen. Interessanterweise unterscheiden sich die Prioritäten deutlich nach Geschlecht: Frauen haben im Vergleich eher Ziele in den Bereichen Reisen, Wohnsituation, Gesundheit und Karriere, während Männer häufiger finanzielle Sicherheit und Ziele rund um die Pensionierung nennen.

Inspiration kommt aus dem nahen Umfeld

Familie und Freunde sind für 68 % der Befragten die wichtigste Inspirationsquelle für ihre Lebensziele. Persönliche Erfahrungen (52 %), Natur und Umwelt (39 %) sowie das Streben nach Selbstverbesserung (37 %) und der Wunsch, anderen zu helfen (37 %), spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Die Umfrage zeigt auch, dass ältere Menschen vermehrt Natur und Umwelt als Inspirationsquelle nennen.

Werte wie Gesundheit (56 %) und Familie (54 %) leiten die Entscheidungen zur Verwirklichung von Lebenszielen am stärksten, während Karriereerfolg (8 %) und Leistung (7 %) weniger häufig als treibende Kräfte genannt werden.

Lebensziele als Wegweiser: Hohe Bedeutung und gemischte Zufriedenheit bei der Zielverwirklichung

Ein markanter Anteil der Befragten sieht Lebensziele als wesentlichen Bestandteil ihrer Existenz an: Für 41 % der Befragten spiegeln ihre Lebensziele ihre persönlichen Werte und Überzeugungen wider. Für jeweils (über) 30 % der Schweizerinnen und Schweizer bieten Lebensziele Orientierung (36 %), Motivation (30 %) und sind zentral für das Wohlbefinden (30 %). Allerdings messen sich nur 22 % am Erreichen dieser Ziele, während 16 % dieser Ansicht gar widersprechen.

Bei der Zielerreichung in den Bereichen Familie, Beziehungen und soziales Umfeld zeigen sich die Schweizerinnen und Schweizer als zufrieden. In diesen Bereichen äussern sich zwischen 40 % und 45 % der Befragten als (sehr) zufrieden mit der Zielverfolgung. Dagegen ist die Zufriedenheit in den Bereichen Wohnsituation und Finanzen erkennbar die niedrigste.

Reflexion zu Lebenszielen: Stolz auf Familie und Gesundheit

Ein Grossteil der Befragten (59 %) möchte im Alter besonders stolz darauf zurückblicken, ein glückliches und stabiles Familienleben aufgebaut zu haben. Fast die Hälfte legt Wert darauf, eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten. Stolz macht es auch, wenn man Schwierigkeiten gemeistert, sich stetig weiterentwickelt und anderen Menschen geholfen hat. Finanzielle Sicherheit für sich und die Familie ist ebenfalls ein oft genanntes Ziel – jedoch erfüllen ein Erbe oder beruflicher Erfolg deutlich weniger mit Stolz (9 % bzw. 19 %).

Im Laufe des Lebens ändern sich häufig die Prioritäten: Über ein Drittel der Befragten ist stolz darauf, bereits einige ihrer Lebensziele erreicht zu haben. Gleichzeitig haben sich Ziele aus der Vergangenheit für 39 % der Schweizerinnen und Schweizer im Laufe der Zeit geändert. Die Hauptgründe für diese Veränderungen liegen in der Anpassung der eigenen Prioritäten und Bedürfnisse (43 %) sowie in fehlenden (finanziellen) Ressourcen (39 %).

Zurückhaltende Einstellung gegenüber externer Unterstützung bei der Zielerreichung

Die Schweizerinnen und Schweizer zeigen eine eher zurückhaltende Einstellung gegenüber externer Hilfe bei der Erreichung ihrer Lebensziele. Knapp ein Viertel der Befragten hat noch nie externe Hilfe in Anspruch genommen hat. Mit Ausnahme der Bereiche Gesundheit und Finanzen halten es viel für eher unwahrscheinlich, externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Die Angebote von Banken und Versicherungen werden in Bezug auf das Erreichen von Lebenszielen als wenig hilfreich empfunden, obwohl Banken im Finanzbereich von über der Hälfte der Befragten als hilfreich bewertet werden. Nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung (11 %) sieht Versicherungen als integralen Bestandteil ihrer Lebensplanung und als Mittel zur Zielverwirklichung. «Diese Zahlen zeigen deutlich, dass viele Schweizerinnen und Schweizer das Potenzial in der Finanzplanung nicht voll ausschöpfen. Genau hier wollen wir als Baloise ansetzen: Mit unseren kombinierten Lösungen aus Versicherungs- und Bankdienstleistungen bieten wir umfassende Finanz- und Vorsorgeberatungen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. So können wir sie optimal dabei unterstützen, ihre finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern und grosse Ziele im Leben zu erreichen», so Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz.

Über die Studie

Die repräsentative Umfrage wurde von YouGov Schweiz im Auftrag von Baloise durchgeführt. Befragt wurden 1'277 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz sowie dem Tessin im Alter von 18 bis 79 Jahren.

Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 53

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Sprache: Deutsch

