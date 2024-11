Airbus erneut stark - Auslieferungsziel 2024 rückt näher

Positive Nachrichten für das Erreichen der Auslieferungsziele von Airbus in diesem Jahr haben den Aktienkurs am Donnerstag weiter angetrieben. Nach einem Plus von 2,7 Prozent am Vortag verteuerten sich die Papiere um weitere drei Prozent auf 143,52 Euro. Damit lagen sie sowohl im Dax als auch im Pariser CAC 40 und im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 weit vorn - in einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld.

Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der Triebwerkhersteller CFM ursprünglich für das Wartungssegment produzierte Triebwerke nun an Airbus abgeben dürfte. Eine entsprechende Einigung hätten die Unternehmen in diesem Monat erreicht, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. CFM ist ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Technologiekonzerne GE und der französischen Safran.

"Das dürfte das Ziel von Airbus von 700 ausgelieferten Flugzeugen 2024 unterstützen", schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu von der US-Bank Jefferies. Für die letzten beiden Monate in diesem Jahr bedeute das 211 Auslieferungen, also etwa 105 monatlich. Das wären nahezu doppelt so viele wie im Schnitt in den zurückliegenden zehn Monaten des Jahres. Die Expertin erinnerte daran, dass Airbus das Jahresziel bereits im Juni von 800 auf 770 Flugzeuge gesenkt hatte.

Auch aus charttechnischer Sicht könnten sich die Perspektiven für die Airbus-Aktien nun aufhellen. Denn mit der 200-Tage-Linie bei aktuell etwa 145 Euro ist diese wieder in unmittelbare Reichweite gerückt. Bei wiederholten Tests dieser wichtigen Trendlinie seit Anfang November hat sie sich allerdings als zäher Widerstand erwiesen.