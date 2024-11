Gewinn von Deutsche Beteiligungs AG mehr als halbiert - Stellt Geschäftsjahr um

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) kann für 2025 eine schwächere Entwicklung nicht ausschließen. Der für die Unternehmenssteuerung entscheidende Nettovermögenswert wird im kommenden Jahr zwischen 665 und 780 Millionen Euro erwartet, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September) lag er bei 688 Millionen Euro, nach 669 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Zum 1. Januar wird das Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt. Der laufende Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Dezember wird zum Rumpfgeschäftsjahr.

Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. Deren Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) wird 2025 mit erwarteten 8 bis 13 Millionen Euro definitiv zurückgehen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag es bei 16 Millionen und verbesserte sich damit um rund 15 Prozent. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Gewinn von knapp 106 auf 47,5 Millionen Euro./lew/jha/