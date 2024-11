Gold - Höchster Jahresschlusskurs der Historie

Aber auch die ab 2012 folgende Konsolidierung war eine der heftigsten, die wir kennen. Eine der Schlüsselfragen war also, ob diese harte Geduldsprobe der letzten 12 Jahre den Grundstein für die nächste Trendbewegung legt. Dank der 2024 gesehenen Ausbrüche sowie der neuen Rekordstände ist diese Frage eindeutig zu bejahen. Dabei spielt die zeitliche Dimension auch 2025 eine entscheidende Rolle: Nach einer derart langgezogenen Konsolidierung trägt der folgende Trend hoffentlich länger als lediglich nur ein Jahr. Charttechnisch spielt dieser Annahme eine strategische Konsolidierungsformation in die Karten. So vollzieht sich die beschriebene Konsolidierung seit 2011 in Form einer riesigen „Untertassenformation“ (siehe Chart). Einziger Schönheitsfehler: Das durchaus sportliche Kursziel von 2.800 USD – abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes – hat der Goldpreis 2024 im Zeitraffer bereits abgearbeitet. Vor allem die zeitliche Dimension lässt auf „mehr“ hoffen. Zumindest signalisiert der zweite Rekordjahresschlusskurs in Serie, dass der zugrundeliegende Aufwärtstrend absolut intakt ist.





Zum gesamten Jahresausblick Gold





Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

