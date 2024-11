Gold - Von Rekord zu Rekord

„Triple tops always break…“, die Umkehr der bekannten Tradingweisheit „triple bottoms never hold“ diente uns nicht nur als Vorjahresüberschrift, sondern lieferte dem Goldpreis auch eine perfekte Steilvorlage. So ist das Jahr 2024 mit einem Kursplus von 28 % bisher das beste seit 2010. Doch nicht nur aufgrund der überzeugenden Performance in diversen Währungen kann von einem „goldenen Champagnerjahrgang“ gesprochen werden. 40 neue Allzeithochs seit Januar (Stand: 27. November) sprechen für sich und dokumentieren einen absolut intakten Haussetrend. In dieses Bild passt die Monatsbetrachtung: Bisher konnte das Edelmetall in acht Monaten zulegen. Dem stehen lediglich drei Verlustmonate gegenüber – ebenfalls die Bilanz eines idealtypischen Bullenmarktes. Die sich rund um den Globus zuspitzende geopolitische Lage hat sicherlich zu dieser Entwicklung beigetragen, womit der Goldpreis seinem Ruf als Krisenstabilisator oder gar Krisenprofiteur wieder einmal gerecht wurde. Da uns die Krisen vermutlich auch in Zukunft nicht ausgehen werden, stellt die „Versicherungseigenschaft“ ein echtes Plus für Anlegerinnen und Anleger dar – gerade wenn im Portfoliokontext mal wieder „ein Platz zum Verstecken“ benötigt wird.





Zum gesamten Jahresausblick Gold





Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

