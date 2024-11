Zug fährt gegen umgestürzten Baum - Bahnstrecke bei Hannover gesperrt

UELZEN (dpa-AFX) - Ein Regionalzug ist in der Nacht auf der Strecke Uelzen-Hannover gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde niemand, wie das Unternehmen Metronom am frühen Morgen mitteilte. Die Folgen für den Verkehr seien aber gravierend: Durch die Kollision sei im Bereich Suderburg die Oberleitung gerissen. Der gesamte Streckenabschnitt Uelzen-Celle-Hannover sei gesperrt. Fahrgäste werden gebeten, von Fahrten zwischen Hannover-Celle-Uelzen abzusehen und alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei nur in Ansätzen möglich, weil nach Angaben des Unternehmens dafür kaum Busse vorhanden sind./krk/DP/zb