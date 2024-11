Aktien New York Schluss: Gewinne am 'Black Friday' - Dow- und S&P-Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Feiertagspause wegen Thanksgiving haben die US-Leitindizes am Freitag den verkürzten Handel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial testete im Verlauf erneut die Marke von 45.000 Punkten, doch in den Schlussminuten ging ihm die Luft etwas aus. Genauso wie beim marktbreiten S&P 500 reichte es für einen Rekord, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 am Freitag stärker stieg, aber zu seiner Bestmarke noch aufholen muss.

Am "Black Friday" endete der Handel drei Stunden früher als üblich. Der Dow stand letztlich 0,42 Prozent höher bei 44.910,65 Punkten. Er fuhr mit 1,4 Prozent im Vergleich zu den Indexkollegen den größten Wochengewinn ein. Auch im November sieht seine Bilanz durch den sogenannten "Trump Trade" mit 7,5 Prozent Plus beeindruckend aus. Marktbeobachter sprachen daher zuletzt schon von einer Jahresendrally, die wie häufig auf den November vorgezogen werde.

Der S&P 500 schloss am Freitag 0,56 Prozent höher bei 6032,38 Punkten. Er verbuchte damit ein gut einprozentiges Wochenplus und einen November-Anstieg um 5,7 Prozent. Der Nasdaq 100 hinkt etwas nach, im Wochenvergleich hat er nur 0,7 Prozent gewonnen und auch im November kann er nicht ganz mithalten. Verbreitete Kursgewinne im Chipsektor verhalfen dem technologielastigen Index am Freitag zu einem Gewinn von 0,90 Prozent auf 20.930,37 Punkte./tih/he