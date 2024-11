DAX mit wenig Bewegung

Zum Ende der Handelswoche startet der DAX® ruhig. Der deutsche Leitindex eröffnete bei knapp 19.400 Punkten und damit rund 0,1 Prozent tiefer zum Vortag. Gestern ging es nach oben und der DAX® konnte seine Verluste von den vergangenen Tagen wieder gut machen. Für die Anleger werden die Konjunkturindikatoren und die Inflationsdaten heute relevant. In den USA läuft der Handel nach der gestrigen Feiertagspause wieder an.

Airbus schaffte es gestern an die Spitze des DAX®. Im Xetra-Handel handelte das Papier des Luft- und Raumfahrtunternehmens 4 Prozent höher. Die Kursentwicklung wurde von der Nachricht einer Vereinbarung mit dem Triebwerkhersteller CFM beflügelt. Damit steigt die Hoffnung auf das Erreichen der vorgenommen Auslieferungsziele. Heute steht die Aktie bisher wieder an erster Stelle. Mit einem Antieg von mehr als 1 Prozent hält die Euphorie weiter an. Für Siemens Energy ging es gestern ebenfalls aufwärts. Mit einem Plus von 2,5 Prozent stand das Papier zwischenzeitlich bei 49,88 EUR. Auf Jahressicht hat die Aktie eine beeindruckende Performance von mehr als 300 Prozent hingelegt. Das Tochterunternehmen, Siemens Gamesa, plant derweil den Verkauf indischer Standorte. Heute notiert das Papier kaum verändert. Auch bei Delivery Hero gibt es Neuigkeiten. Geplant ist der Börsengang der Nahost-Tochter Talabat in Dubai. Das größte Börsen-Debüt des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten bringt dem Unternehmen voraussichtlich Milliarden in die Tasche.

Widerstandsmarken: 19.500/19.667 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300 Punkte

Der DAX® eröffnete kaum verändert und setzte sich zunächst bei rund 19.400 Punkten fest. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert steigende Dynamik. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.500 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.667 Punkte und damit verbunden der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Bis dahin sollte jedoch ein wachsames Auge auf die Unterstützungszone zwischen 19.103 und 19.300 Punkte gelegt werden.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.