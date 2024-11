Indische Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Neu Delhi (Reuters) - Indiens Wirtschaft ist im Sommer langsamer gewachsen als angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Juli und September um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie am Freitag aus offiziellen Daten hervorgeht. Das war weniger als die 6,5 Prozent, die von Reuters befragte Ökonomen erwartet hatten und auch weniger als die sieben Prozent, die die indische Zentralbank veranschlagt hatte. Im Frühjahr hatte es noch zu einem Plus von 6,7 Prozent gereicht. Grund für das gedämpfte Wachstum war Ökonomen zufolge der private Konsum. Demnach hielt sich die Bevölkerung in den Städten wegen höherer Inflation bei Lebensmitteln, schwachem Wachstum bei Reallöhnen und gestiegenen Kreditkosten mit Ausgaben eher zurück.

Die indische Notenbank prognostiziert für das im März 2025 endende Fiskaljahr ein BIP-Wachstum von 7,2 Prozent. Andere Fachleute sind hier skeptischer. Aus der Regierung kamen zuletzt Rufe nach Zinssenkungen. Allerdings dürfte die Zentralbank aufgrund von Inflationssorgen laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen die Leitzinsen nächste Woche voraussichtlich unverändert lassen.

(Bericht von Manoj Kumar and Aftab Ahmed, geschrieben von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)