Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt mehrere grosse Hochbau-Aufträge in der Schweiz und in Deutschland



02.12.2024 / 07:00 CET/CEST





Neubau Geschäftsstelle Schweizerischer Nationalfonds (SNF) | TRON Forschungsgebäude in Mainz | Grosse, nachhaltige Wohnsiedlung in Leipzig | Wohnneubau in München | Auftragsvolumen von insgesamt über CHF 160 Mio.

Glattpark (Opfikon), 2. Dezember 2024 – Implenia hat in der Schweiz und in Deutschland mehrere attraktive Hochbau-Aufträge gewonnen. Die Neubauten entsprechen der strategischen Ausrichtung der Gruppe auf grosse und anspruchsvolle Projekte, spezialisierte Kompetenzen sowie Nachhaltigkeit. Das Auftragsvolumen für Implenia beträgt insgesamt über CHF 160 Mio.

Nachhaltige neue Geschäftsstelle für den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) in Bern

Im Berner Quartier WankdorfCity realisiert Implenia als Totalunternehmer eines der nachhaltigsten und innovativsten Bürogebäude der Schweiz: die neue Geschäftsstelle des SNF. Damit entsteht eine moderne Arbeitswelt für die wichtigste Schweizer Institution zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Der SNF strebt eine unabhängige Zertifizierung des Neubaus nach dem Standard für Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) und das Platin-Gütesiegel an. Beim Bau kommen umweltverträgliche und langlebige Materialien (heimische Hölzer) sowie Baustoffe (Recyclingbeton) zum Einsatz, was die Energiebilanz verbessert. Baubeginn ist im Januar 2025, und 2027 sollen die rund 350 Mitarbeitenden des SNF ihre neuen Arbeitsplätze beziehen.

Weitere Informationen zum Projekt: snf-wankdorf.ch

Neubau TRON Forschungsgebäude für medizinische Spitzenforschung in Mainz

Gemeinsam mit den ARGE-Partnern Gemünden und Apleona erhielt Implenia (technische Federführung) den Auftrag, das neue, rund 10'000 m2 grosse TRON Forschungsgebäude auf dem Gelände der Universitätsmedizin Mainz zu erstellen. Der Auftrag zur Realisierung wurde erteilt, nachdem die ARGE-Partner in einer Pre-Construction-Phase in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Kunden bereits die Planung bis zur Baugenehmigung erarbeitet hatten. Die Auftragssumme beträgt insgesamt über EUR 100 Mio., der Anteil von Implenia liegt bei knapp EUR 40 Mio. Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant und der Neubau soll 2027 bezugsbereit sein.

Das translationale Forschungsinstitut TRON entwickelt neue Diagnostika und Wirkstoffe zur immuntherapeutischen Behandlung schwerer Erkrankungen. Das neue, universitätsnah gelegene Laborgebäude wird künftig Forschenden aus der ganzen Welt ermöglichen, die Entwicklung herausragender Spitzenmedizin gemeinsam voranzutreiben.

Grosse, nachhaltige Wohnsiedlung in Leipzig

In einer Arbeitsgemeinschaft mit Partner GP Papenburg erstellt Implenia in Leipzig für das kommunale Unternehmen LWB (Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH) eine sieben- bis achtgeschossige Wohnsiedlung bestehend aus neun zusammenhängenden Liegenschaften mit 202 Wohnungen. Zusätzlich entstehen Gewerbeflächen sowie Gemeinschaftsräume. Die Leistungen von Implenia umfassen Planung, Erschliessung sowie schlüsselfertige Erstellung der Gebäude und der Aussenanlagen. Die Liegenschaften werden als Niedrigstenergiegebäude, Effizienzhaus 55-Standard, geplant und realisiert. Die Dächer sind begrünt und werden teilweise als Dachgärten genutzt. Baubeginn ist im Januar 2025, die Fertigstellung ist für April 2027 geplant.

Wohnneubau in München: soziales und barrierefreies Wohnen an zentraler Lage

Für die BayernHeim GmbH erstellt Implenia in München drei Wohngebäude mit insgesamt 101 Wohnungen, zu einem grossen Teil öffentlich geförderte Mietwohnungen, einer Gewerbeeinheit zur Quartierversorgung und zwei Tiefgaragen. Die Wohnungen werden barrierefrei gebaut. Die Leistungen von Implenia umfassen die Ausführungsplanung, die Planung der Aussenanlagen sowie die schlüsselfertige Erstellung des gesamten Projekts. Der Baustart ist für Januar 2025, die Fertigstellung für Juli 2026 geplant.

Zudem hat Implenia im Rahmen eines bereits laufenden Projekts in Heilbronn für den Bau eines Wohnquartiers eine weitere Etappe gewonnen und ist mit der Pre-Construction-Phase eines grossen öffentlichen Bauvorhabens in Siegburg beauftragt worden.

Neue Geschäftsstelle des SNF in Bern: Für Dach und Fassade sind Photovoltaik-Module vorgesehen. Lamellen an der Fassade, sogenannte Brise Soleil, schützen vor Hitze (Bild: ©Penzel Valier AG).

Neubau TRON Forschungsgebäude für medizinische Spitzenforschung in Mainz (Bild: ©NICKL & PARTNER ARCHITEKTEN AG).

Wohnneubau in München: soziales und barrierefreies Wohnen an zentraler Lage (Bild: ©Zwischenräume Architekten + Stadtplaner GmbH).

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren-Agenda:

26. Februar 2025: Jahresergebnis 2024, Analysten- und Medienkonferenz

25. März 2025: Generalversammlung



Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Implenia AG Industriestrasse 24 8305 Dietlikon Schweiz Telefon: +41 58 474 74 74 E-Mail: info@implenia.com Internet: www.implenia.com ISIN: CH0023868554 Valorennummer: A0JEGJ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2041689

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2041689 02.12.2024 CET/CEST