Aktien New York Schluss: Durchatmen nach Rekordserie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekordhochs haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag eine Atempause gegönnt. Aktuelle Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten kaum Auswirkungen auf die Leitindizes. So ist die Zahl der offenen Stellen im Oktober unerwartet deutlich gestiegen. Anleger warten bereits auf den am Freitag anstehenden monatlichen US-Arbeitsmarktbericht.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 44.705,53 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,05 Prozent auf 6.049,88 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte - wie bereits am Vortag - eine weitere Bestmarke und stieg letztlich um 0,31 Prozent auf 21.229,32 Punkte./edh/mis