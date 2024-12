EQS-News: DBNext startet digitale Transformation mit der Intershop Commerce Plattform und DSS Partners

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Steigerung von Umsatzwachstum und Innovation mit einer B2B-Commerce-Plattform für mehrere Standorte

Skalierbare Architektur für die schnelle Einrichtung zusätzlicher Shops

Eine E-Commerce-Plattform unterstützt mehrere Unternehmen, die unter verschiedenen Marken verkaufen

Erweiterte Integration mit verschiedenen ERP-Systemen

Jena (DE) / Paris (FR), 3. Dezember 2024 - DBNext, die B2B-Sparte der Baelen Group mit Sitz in Frankreich, hat eine bedeutende digitale Transformation eingeleitet, um den E-Commerce für neue Online-Shops verschiedener Unternehmen auf einer einheitlichen Plattform zu vereinfachen. Im Zentrum steht die Intershop Commerce Plattform, die von DSS Partners implementiert und durch ihre umfassende Expertise ergänzt wurde. Dadurch kann DBNext seine Kunden effizienter betreuen und seine digitale Präsenz ausbauen.

Einführung in die Transformation von DBNext

„Diese Meilenstein-Integration versetzt jedes unserer Unternehmen in die Lage, wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen, indem sie mit digitalen Werkzeugen ausgestattet werden, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind“, erklärt Romain Roels, Chief Digital Officer bei DBNext. „Die sofort einsatzbereiten B2B-Funktionen von Intershop sowie das flexible Framework ermöglichen es uns, Unternehmen mit unterschiedlichem digitalen Reifegrad einzubinden, ERP-Integrationen zu vereinfachen und die Kontinuität in unserem wachsenden Netzwerk sicherzustellen.“

Diese Transformation ermöglicht es DBNext, jährlich zwei bis drei Unternehmen effizienter zu integrieren, was zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit durch personalisierte Services führt. Zudem verbessert die nahtlose Integration von ERP-, CRM- und PIM-Systemen die gesamte betriebliche Effizienz erheblich.

Die Rolle von DSS Partners

Das neue digitale Rückgrat von DBNext umfasst die Integration von ERP-, CRM- und PIM-Systemen, um den spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden. DSS Partners brachte sein fundiertes Wissen über die Komplexität des B2B-Commerce ein, indem sie den DSS Digital Accelerator zur digitalen Beschleunigung implementierten. Dadurch kann DBNext sein Ziel erreichen, jährlich zwei bis drei neue Unternehmen online zu bringen. Mit dem erfolgreichen Start des ersten Channels und den ersten durchgeführten Tests rechnet DBNext mit einer Steigerung des digitalen Umsatzes und der Kundenzufriedenheit. Dies wird durch Funktionen wie automatisierte Angebote, personalisierte Produktsortimente und Punch-out unterstützt.

Innovation im B2B-Commerce

Die Partnerschaft zwischen Intershop und DBNext verdeutlicht die führende Rolle von Intershop bei der Innovation im B2B-Commerce. „Die Zusammenarbeit mit DBNext unterstreicht die Fähigkeit von Intershop, skalierbare und agile digitale Lösungen für komplexe B2B-Ökosysteme bereitzustellen. Gemeinsam treiben wir transformative Strategien im Bereich des B2B-Commerce voran“, erklärte Markus Klahn, CEO von Intershop.

Über DBNext

DBNext, gegründet im Jahr 2018 als Teil der Baelen Group, ist ein führender Anbieter im Bereich der spezialisierten B2B-Distribution und umfasst heute rund 30 Unternehmen. Mit über 550 Mitarbeitern stärkt DBNext das Geschäft durch ein verbessertes Wertschöpfungskettenmanagement und erweiterte Vertriebskanäle, die durch digitale Lösungen unterstützt werden. Erfahren Sie mehr unter https://www.groupe-baelen.fr.

Über DSS Partners

Das 2008 gegründete Unternehmen DSS Partners ist auf die Implementierung von B2B-Commerce-Plattformen spezialisiert und zertifizierter Intershop Platinum Partner. Mit über 130 Mitarbeitern in den USA, Frankreich und Indien widmet sich DSS der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um das Einkaufserlebnis im Internet zu verbessern. Als Experte im Intershop-Ökosystem unterstützt DSS Unternehmen bei der Entwicklung und Optimierung ihres digitalen Handels durch die Integration fortschrittlicher Technologien, robuster Funktionen und fundierter Branchenkenntnisse.

Besuchen Sie https://dss-partners.com/ für weitere Informationen.

Über Intershop

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter: www.intershop.com.

Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de,Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal

