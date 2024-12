EQS-News: GOOD COMPANY RANKING 2024: MEHRHEIT DER DAX40-UNTERNEHMEN MUSS AN IHRER „FUTURE FITNESS“ ARBEITEN

EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

GOOD COMPANY RANKING 2024: MEHRHEIT DER DAX40-UNTERNEHMEN MUSS AN IHRER „FUTURE FITNESS“ ARBEITEN



03.12.2024 / 10:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GOOD COMPANY RANKING 2024: MEHRHEIT DER DAX40-UNTERNEHMEN MUSS AN IHRER „FUTURE FITNESS“ ARBEITEN

Hamburg, 03. Dezember 2024 – Eine "Good Company" definiert sich nicht allein durch wirtschaftlichen Erfolg oder die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Vielmehr handelt sie stets mit dem Ziel, ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken, um in einer zunehmend komplexen Welt nachhaltig erfolgreich sein zu können. Im Hinblick auf diese "Future Fitness" sind die Unternehmen des DAX40 sehr unterschiedlich gut aufgestellt – mehr als zwei Drittel der Unternehmen bleiben hinter ihren Potenzialen zurück. Das zeigt das aktuelle „Good Company Ranking“ von Kirchhoff I Team Farner und Tetranomics. Erstmals wurde diese Analyse auf Basis eines hybriden Verfahrens durchgeführt, bei der Künstliche Intelligenz (KI) und menschliche Expertise kombiniert wurden. Das Ergebnis ist eine Matrix, in der die Performance des Unternehmens im Kontext der zu bewältigenden Herausforderungen dargestellt wird.

Zentrale Kriterien für ein gutes Abschneiden als ‚Leader‘ in der Good Company-Matrix sind die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie, die individuelle Innovationsfähigkeit sowie der Grad der Transformation von Geschäftsmodellen.

„Mithilfe des neuen Bewertungsansatzes unseres diesjährigen Good Company Rankings haben wir wertvolle neue Erkenntnisse über die ‚Future Fitness‘ unserer deutschen Top-Unternehmen gewinnen können,“ so Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und Chairman von Kirchhoff I Team Farner. „Gleichzeitig gibt es wichtige Impulse für ihre nachhaltige Weiterentwicklung. Unternehmen sollten Nachhaltigkeit nicht nur als regulatorische Pflicht, sondern die Transformation als strategische Chance begreifen,“ so Kirchhoff weiter.

Leader in Sachen “Future Fitness” weisen Wege aus der Krise

“Deutschland wird zurzeit nach hinten durchgereicht,” befindet Albrecht von Müller, Gründer und Kuratoriumsvorsitzender der Parmenides Stiftung sowie Direktor des Parmenides Center for the Study of Thinking. “Um uns neu zu erfinden, brauchen wir einen ‚True North‘. Dieser könnte und sollte das Ziel einer umfassend gedachten Future Fitness sein.”

Die in der Matrix aufgeführten ‚Leader‘ zeichnen sich dadurch aus, dass sie angesichts zunehmender Komplexität und immer rascheren Wandels neue Rahmenbedingungen aktiv für Innovationen nutzen. Dabei beziehen sie neben kommerziellen Erwägungen auch die Erwartungen und Bedürfnisse von Stakeholdern systematisch in ihre strategischen Entscheidungsprozesse ein. Sie gehen in diesem Bereich über bloße regulatorische Anforderungen hinaus und verankern eine umfassende Verantwortung für Nachhaltigkeit in ihren Kerntätigkeiten der Wertschöpfung, die sie zudem transparent kommunizieren. Durch eine kontinuierliche Optimierung ihres internen Wissensmanagements sowie ihrer strategischen Handlungsfähigkeit sichern sie ihre langfristige Relevanz und Resilienz. So können diese Unternehmen anderen den Weg weisen, wieder an die Weltspitze aufzuschließen. Unternehmen, die mit Challenger und Follower bewertet wurden, wird ein “Room for Improvement” aufgezeigt, der gerade diese Unternehmen für Investoren attraktiv macht.

Good Company Ranking: Kontinuierliche Weiterentwicklung

Seit seinem ersten Erscheinen vor fast 20 Jahren bewertet das Good Company Ranking Unternehmen über traditionelle finanzielle Kennzahlen hinaus in Bezug auf ihren nachhaltigen Unternehmenserfolg und verantwortungsvolles Wachstum. Im Rahmen des diesjährigen Rankings wurde der Bewertungsansatz grundlegend neu ausgerichtet. Das zentrale Bewertungskriterium ist die Zukunftsfähigkeit, also die "Future Fitness", von Unternehmen. Sie stellt ein Maß für die Konvergenz zwischen ökonomischer Leistung, ökologischer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement sowie der strategischen Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Innovationskraft von Unternehmen dar.

„Unser Ziel war es, in der Beurteilung von Unternehmen auch die individuellen Herausforderungen und strategische Innovationskraft zu berücksichtigen. Damit liefern wir nicht nur ein realistischeres Bild, sondern auch einen wichtigen Mehrwert gegenüber klassischen ESG-Rankings,“ erklärt Klaus Rainer Kirchhoff, Initiator des Good Company Rankings. „Grundsätzlich begrüßen wir die Einführung eines formalisierten Berichtswesens zur Erfassung nicht-kommerzieller Kennzahlen. Allerdings beobachten wir in vielen Unternehmen eine primär regulatorisch geprägte Herangehensweise bei der Erfüllung dieser Berichtspflichten. Dadurch werden sowohl die Komplexität strategischer Herausforderungen als auch die Chancen einer konsequenten Neuausrichtung des Geschäftsmodells oft nur unzureichend erfasst und genutzt.“

Das Ranking soll auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den sich verändernden Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden. Durch den Einsatz KI-gestützter Analysemethoden und die verstärkte Einbindung von Expertenwissen sollen künftige Iterationen noch präzisere Einblicke in die strategische Leistungsfähigkeit und Resilienz der Unternehmen ermöglichen.

Methodik der Untersuchung

Das Ranking basiert wie in den Vorjahren auf einer Analyse der veröffentlichten Unternehmensberichte. Erstmals erfolgte diese in Form eines hybriden Verfahrens, bei der Künstliche Intelligenz (KI) und menschliche Expertise kombiniert wurden. Dazu wurde ein durch Fach-Experten und -Expertinnen kuratierter Variablenkatalog durch ein Large Language Model (LLM) auf der Basis der Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und Vergütungsberichte der Unternehmen bewertet.

Die vorab definierten Variablen sind drei Dimensionen zuzuordnen: Eco-Societal Responsibility, Commercial Prospect & Communication und Strategic Responsiveness & Knowledge Metabolism. Diese Dimensionen spiegeln die Überzeugung wider, dass unterschiedliche Fähigkeiten und deren Zusammenspiel maßgeblich zur langfristigen Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens beitragen und beruhen bewusst auf den Annahmen der Konvergenzhypothese. Aufbauend auf dieser detaillierten Auswertung hat die neunköpfige Jury ausgewählter Expertinnen und Experten im Anschluss eine finale Bewertung der "Future Fitness" der 40 DAX-Unternehmen durchgeführt.

Ergebnis ist eine Matrix, in der die Leistung des Unternehmens im Kontext der zu bewältigenden Herausforderungen dargestellt wird. Die “Performance” des Unternehmens im Hinblick auf die Future Fitness drückt die Einschätzung der Jury zur Fähigkeit des Unternehmens aus, zukünftig sowohl ökonomisch als auch ökologisch und gesellschaftlich sowie hinsichtlich seiner strategischen Innovationskraft nachhaltig erfolgreich zu agieren. Die Ausprägung “Schwierigkeitsgrad” zur Erreichung der Future Fitness beschreibt die inhärenten Herausforderungen und Branchen-spezifischen Bedingungen als Handlungsfeld eines Unternehmens und setzt dessen Positionierung hinsichtlich der “Performance” in einen angemessenen Kontext.

Die vollständige Studie „Good Company Ranking 2024“ sowie eine druckfähige Abbildung der „Future Fitness-Matrix“ sind hier abrufbar. Mehr auch unter www.goodcompanyranking.de

ÜBER KIRCHHOFF

Die Kirchhoff Consult GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG und Nachhaltigkeitskommunikation. ‘Designing Sustainable Value’: Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.

Kirchhoff Consult ist Mitglied im Team Farner, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.

ÜBER TETRANOMICS

Die Tetranomics SE ist eine Ausgründung der Parmenides-Stiftung. Sie entwickelt Methoden und Software, die Unternehmen dabei unterstützen, in einer immer komplexeren Welt nachhaltig erfolgreich zu wirtschaften. Dabei steht die Überzeugung im Vordergrund, dass unternehmerische Praktiken, die ökologische und soziale Aspekte in den Fokus rücken, nicht im Widerspruch zum kommerziellen Erfolg stehen, sondern diesen sogar fördern können. Seit mehr als 15 Jahren begleiten wir führende Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle nachhaltig auszurichten. Mithilfe modernster, KI-gestützter Technologien und fundierter Forschung entwickelt Tetranomics Tools, mit denen Unternehmen die strategische Fragestellung bearbeiten, wie wirtschaftlicher Erfolg mit nachhaltiger Wirkung zu verbinden ist.

ÜBER DIE JURY

Die Zusammensetzung der neunköpfigen Jury basiert auf den jeweiligen Fachkenntnissen der Expertinnen und Experten im Hinblick auf die für das Ranking relevanten Dimensionen. Mitglieder der Fachjury sind Patrick Bungard (Executive Director und Co-Founder Tetranomics), Jasmin Dentz (Managing Partner GFD – Finanzkommunikation I Team Farner), Dr. Ekkehard Franzke (Strategic and Corporate Finance Advisory, Investor), Vincent Giesue Furnari (Managing Partner Kirchhoff, CSO und Practice Head ESG Team Farner), Prof. Dr. Alexander Güttler (CEO komm.passion, COO Team Farner), Klaus Rainer Kirchhoff (Gründer und Chairman Kirchhoff | Team Farner), Prof. Dr. Rene Schmidpeter (Professor, Studiengangsleitung Berner Fachhochschule BFH | Nachhaltige Geschäftstransformation), Prof. Dr. Albrecht von Müller (Gründer und Kuratoriumsvorsitzender der Parmenides Stiftung, Direktor des Parmenides Center for the Study of Thinking) und Kerstin Walther-Fellinghauer (Creative Director Kirchhoff | Team Farner).

PRESSEKONTAKT

Kirchhoff Consult GmbH

Corporate Communications

Janina Schumann

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 609 186 40

M +49 173 233 52 98

janina.schumann@kirchhoff.de

03.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2042723 03.12.2024 CET/CEST