IRW-News: Medigene AG: Medigene erhält Meilensteinzahlung von Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene erhält Meilensteinzahlung von Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

- Zahlung ausgelöst durch das Erreichen eines Entwicklungsmeilensteins von Regenerons Kooperationspartner in China, JW Therapeutics

- Erste klinische Anwendung der End-to-End-Plattform von Medigene zur Generierung potenziell erstklassiger TCRs

Planegg/Martinsried, 3. Dezember 2024 / IRW-Press / Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute bekannt, dass Regeneron Pharmaceuticals, Inc. eine Meilensteinzahlung in Höhe von 1 Million US-Dollar geleistet hat. Regeneron erwarb das MAGE-A4-TCR-Programm im Rahmen der im April 2024 abgeschlossenen Übernahme der präklinischen und klinischen Onkologie- und Autoimmun-Zelltherapie-Pipeline von 2seventy bio, Inc. Die Zahlung wurde durch die Erreichung eines Entwicklungsmeilensteins für eine von JW Therapeutics (ebenfalls ein früherer Kooperationspartner von 2seventy bio, Inc.) geleitete Studie in China mit Regenerons MAGE-A4-Zelltherapie ausgelöst. Diese enthält einen von Medigene entwickelten T-Zell-Rezeptor (TCR), der auf MAGE-A4 abzielt.

"Wir freuen uns, dass dieses Programm mit unserem gegen MAGE-A4 gerichteten TCR nun in die klinische Erprobung geht, und die erste klinische Validierung unserer einzigartigen TCR-Entdeckungs- und Generierungsfähigkeiten sowie unserer End-to-End-Plattformtechnologien darstellen könnte," sagte Dr. Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Studie und arbeiten weiter daran, neuartige, differenzierte T-Zell-Rezeptoren für den Einsatz in verschiedenen TCR-gesteuerten Therapien für Patienten mit soliden Tumoren zu entwickeln."

Diese Zahlung ist bereits in der Finanzprognosen des Unternehmens enthalten und führt zu keiner Veränderung der Prognose für 2024.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE) -Therapien (MDG3010), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

Aussender: Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

