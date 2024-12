IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy überarbeitet erfolgreich Bohrlöcher im Rahmen des VS-Programms

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy überarbeitet erfolgreich Bohrlöcher im Rahmen des VS-Programms

3. Dezember 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich 2 3/8-Velocity-String-Verrohrungen (VS) in vier bestehenden Bohrlöchern durchgeführt hat, unter anderem in drei Long-Reach-Bohrlöchern an der Plattform Akcakoca im Gasfeld SASB, Türkei.

Die neue Verrohrung wurde zur Reduzierung der Wasserauffüllung sowie zur Steigerung der Produktion und der Gesamtgewinnung aus den Bohrlöchern durchgeführt. Mit den neuen Rohrsträngen dürfte es möglich sein, für einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Bohrkopfdruck aus den Bohrlöchern zu produzieren.

Nach der Installation der Velocity Strings wurde die Produktion in Guluc-2 und West Akcakoca-1 wieder aufgenommen und weist eine stetige Verbesserung auf, was den anfänglichen Erfolg des Programms bei der Optimierung der Bohrlochleistung demonstriert. Bei beiden Bohrlöchern kam es zuvor aufgrund von Wasserauffüllung bei der bisherigen 4 1/2-Verrohrung zu Produktionsproblemen, die zu Ausfallzeiten führten. Im Bohrloch Akcakoca-3 wird die Produktion mit reduzierter täglicher Wasserproduktion fortgeführt.

Das Unternehmen plant derzeit die nächste Phase des Vorgangs, bei der die VS in zwei Stativbohrlöchern installiert und alle Bohrlöcher stimuliert werden, um das produzierende Reservoir zu reinigen, Druck aufzubauen und die Produktion zu steigern. Zur Minimierung der Wasserproduktion und zur Maximierung der Gasproduktion werden die Choke-Größen angepasst. Das Unternehmen presst derzeit nach Bedarf Stickstoff in die Bohrlöcher ein, um Wasseransammlungen auszuspülen.

Durch die winterlichen Wetterverhältnisse verlängerte sich der Vorgang und musste zwischen den Stativen und dem Plattformbetrieb für eine Woche ausgesetzt werden; ein weiterer Grund war die erforderliche Bestellung weiterer Ausrüstung (geborstene Scheiben), die voraussichtlich gegen Ende dieser Woche eintreffen wird.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass diese Maßnahmen bei diesen Bohrlöchern zu einer Steigerung der Produktion führen werden.

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

Kontakt

Arthur Halleran, Chief Executive Officer

Brian Park, Vice President of Finance

1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten, Verzögerungen, Änderungen der Strategie und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und Strategien aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, Änderungen in der Kapitalbeschaffungsstrategie, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die steigen können und so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und den nachfolgenden Unterlagen erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts an, der am 31. Dezember 2022 erstellt bzw. am 31. Januar 2023 aktualisiert wurde.

