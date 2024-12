Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH 03.12.2024 / 14:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 03.12.2024 Kursziel: 8,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 9,00 auf EUR 8,00. Zusammenfassung: H2APEX hat 9M-Zahlen berichtet und ihre Umsatzguidance für 2024 gesenkt. Zwar war Q3 mit EUR7,6 Mio. das bisher umsatzstärkste Quartal des Jahres; trotzdem senkte das Management die Umsatzguidance für das laufende Jahr von EUR35 Mio. bis EUR40 Mio. auf mindestens EUR28 Mio. Der Grund dafür sind Lieferprobleme im Projektgeschäft. Diese führen zu längeren Projektlaufzeiten und damit zu einer Verschiebung von Umsätzen ins Jahr 2025. Wir senken unsere Umsatzschätzung für 2024E auf EUR28,5 Mio. und rechnen daher für Q4 nur noch mit einem Umsatz von EUR3,3 Mio. In den ersten neun Monaten hat H2APEX den Umsatz im Jahresvergleich von EUR3,7 Mio. auf EUR25,2 Mio. fast versiebenfacht. Da sich die Vergabezeitpunkte der Ausschreibungen, an denen H2APEX beteiligt ist, nach hinten verschieben, rechnen wir dieses Jahr nicht mehr mit Zuschlägen für Elektrolyseanlagen, die eine Größenordnung von insgesamt mehr als 100 MW erreichen können. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September auf EUR15,3 Mio. Der gesunkene Auftragsbestand und die Ausschreibungsverzögerungen veranlassen uns, die Prognosen für 2025E und die Folgejahre zu senken. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR8 (bisher: EUR9). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31479.pdf Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2043415 03.12.2024 CET/CEST °