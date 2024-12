Pressestimme: "Rhein-Zeitung" zu D-Day-Affäre der FDP

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu D-Day-Affäre der FDP:

Die Taktik der Liberalen ist offenbar, die Wähler mit möglichst viel Selbstbewusstsein benebeln zu wollen. Dazu gehört dann auch, weiter rumzueiern und mehr die "Indiskretion" als den Inhalt des besagten "D-Day"-Ausstiegspapiers zu bedauern. Einsicht geht anders. So gewinnt man kein verloren gegangenes Vertrauen zurück. Was Lindner an der Parteispitze daher jetzt vermutlich rettet, ist die Kürze der Zeit bis zur Bundestagswahl und der Mangel an überzeugenden, personellen Alternativen. Mehr aber bisher noch nicht./yyzz/DP/mis