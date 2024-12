Erneute Übernahmespekulation treibt ProSiebenSat.1 an

Spekulationen um eine Übernahme vonProSiebenSat.1 könnten am Mittwoch deren Aktienkurs weiter steigen lassen. Auf Tradegate legten die Papiere des Medienkonzerns in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag um mehr als sechs Prozent auf knapp fünf Euro zu. Am Vortag hatten sie bereits 2,8 Prozent gewonnen.

Die italienische Zeitung "Il Messagero" berichtet, dass der Medienkonzern MFE, mit mehr als einem Viertel an ProSiebenSat.1 beteiligt, mit Banken über einen 3,4 Milliarden Euro schweren Kredit mit fünf Jahren Laufzeit verhandelt. Quellen für diese Informationen nennt der Bericht nicht. Ob mit dem Kredit eine Übernahme von ProSiebenSat.1 finanziert werden soll, wollte MFE auf Nachfrage der Zeitung nicht kommentieren.

Neu sind die Spekulationen um eine Übernahme der deutschen Mediengruppe durch MFE nicht. Anfang Oktober war der ProSiebenSat.1-Kurs zeitweilig um gut 7 Prozent gestiegen, befeuert von einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, demzufolge MFE den Anteil an ProSiebenSat.1 auf knapp 30 Prozent erhöhen könnte, sollte das Medienunternehmen die geschäftlichen Ziele nicht erreichen.