Blume und Heil sprechen auf VW-Betriebsversammlung

WOLFSBURG (dpa-AFX) - In Wolfsburg kommen die VW -Mitarbeiter am Mittwoch (9.30 Uhr) zu einer Betriebsversammlung zusammen. Neben Konzernchef Oliver Blume und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo wird auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet. Der Betriebsrat rechnet mit "enormem Interesse" der um ihre Zukunft bangenden Belegschaft. Vorsorglich soll die Versammlung per Videoleinwand nach draußen übertragen werden, falls die Plätze in Halle 11 nicht ausreichen.

Bei dem nicht öffentlichen Treffen wird Blume den Unternehmensbericht vorstellen. Arbeitsminister Heil, der auf Einladung des Betriebsrats das VW-Stammwerk besucht, will eine Rede halten. Mit konkreten Aussagen des Ministers zum gerade laufenden Tarifstreit um Lohnkürzungen, Werkschließungen und Stellenabbau sei aber nicht zu rechnen, hieß es beim Betriebsrat. Die Politik mische sich hier traditionell nicht ein.

Erst am Montag hatten Zehntausende vor dem Vorstandshochhaus gegen die harten Sparpläne des Konzerns protestiert, 47.000 traten allein in Wolfsburg für zwei Stunden in den Warnstreik. VW fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns zehn Prozent Lohnkürzung. Zudem stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum./fjo/DP/ngu