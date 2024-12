EQS-DD: ENCAVIS AG: Lobelia Beteiligungs GmbH, Einbringung in die Elbe MidCo GmbH & Co. KG gegen Gewährung eines Kommanditanteils (aufschiebend bedingt auf den Vollzug des freiwilligen ...

Einbringung in die Elbe MidCo GmbH & Co. KG gegen Gewährung eines Kommanditanteils (aufschiebend bedingt auf den Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes der Elbe BidCo AG), wobei die eingebrachten Aktien mit dem Angebotspreis in Höhe von EUR 17,50 pro Aktie angesetzt wurden.