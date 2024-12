EQS-News: Novartis Deutschland weiht neuen Firmensitz am Traditionsstandort Nürnberg ein und setzt auf Wirtschaftsregion Bayern

EQS-News: Novartis Pharma GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Novartis Deutschland weiht neuen Firmensitz am Traditionsstandort Nürnberg ein und setzt auf Wirtschaftsregion Bayern

Bezug neuer Büroräume im Güterwerk des Kohlenhof-Areals steht für Kontinuität und Aufbruch

Bayerische Politik begrüßt erneute Wahl des Wirtschaftsstandorts Bayern als Unternehmenssitz

Flexible Raumaufteilung und direkte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ermöglichen modernes Arbeiten

Nürnberg, 04. Dezember 2024 – Novartis bezieht seinen neuen Firmensitz im Güterwerk auf dem Kohlenhof-Areal in Nürnberg. Vasant Narasimhan, Chief Executive Officer der Novartis AG, und Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland, weihten das attraktive Bürogebäude gestern ein, in dem die Mitarbeitenden rund 750 Arbeitsplätze mit optimalen Voraussetzungen finden, um Medizin neu zu denken. Mit dieser Standortwahl bleibt Novartis der Stadt Nürnberg treu, wo das Unternehmen seit über 100 Jahren beheimatet ist und sich dafür einsetzt, Patient*innen mit innovativen Arzneimitteln zu versorgen, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern.

Heinrich Moisa erklärte: „Mit unserem Umzug setzen wir sowohl auf Kontinuität als auch auf Aufbruch. Das Kohlenhof-Areal steht für Historie und Fortschritt. Wo einst die ersten Eisenbahnen Deutschlands rollten, arbeiten wir heute daran, innovative Medikamente für Menschen in Deutschland und der Welt verfügbar zu machen. Hier wollen wir unsere Erfolgsgeschichte als führendes Pharmaunternehmen in Deutschland weiter fortschreiben. Wir freuen uns sehr auf ein modernes Bürogebäude, das uns neue Wege der Zusammenarbeit eröffnet.“

Im Bild v.l.n.r. Vas Narasimhan, Chief Executive Officer der Novartis AG, Dr. Andrea Heilmaier, berufsmäßige Stadträtin und Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg und Heinrich Moisa, Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland, weihten das neue Bürogebäude am Kohlenhof-Areal ein. © Novartis, 2024

Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, und Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, begrüßten das Bekenntnis zur Metropolregion Nürnberg und zum Wirtschaftsstandort Bayern.

„Biotechnologie in Bayern boomt! Gratulation an Novartis zum neuen Standort im Güterwerk auf dem Kohlenhof-Areal in Nürnberg. Nürnberg und Novartis gehören seit über 100 Jahren zusammen und sind zwei Namen, die für Innovationskraft, Entwicklung und Fortschritt stehen“, hob der Bayerischer Ministerpräsident hervor. „Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis zu Bayern und der Stadt. Die hergestellten Medikamente erreichen rund 250 Millionen Menschen weltweit – und die Innovationskraft passt zum Freistaat: Wir bieten ein perfektes Ökosystem mit exzellenten Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen. Mit der Hightech Agenda Bayern investieren wir fast sechs Milliarden Euro in Zukunftstechnologien, davon allein 500 Millionen Euro für Biotechnologie. Alles Gute am neuen Standort!“

Ministerin Gerlach betonte im Rahmen eines Videogrußworts: „Bayern ist ein Top-Pharmastandort! Wir verfügen schon heute über eine ausgewiesene Expertise in Biotechnologie und Pharmazie in der Metropolregion Nürnberg. Ich freue mich, dass Novartis seinem Traditionsstandort in Nürnberg treu bleibt. Denn eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung ist Eckpfeiler der bayerischen Politik.“

Vor Ort gratulierte als Vertreterin der Stadt Nürnberg Dr. Andrea Heilmaier, berufsmäßige Stadträtin und Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin: „Ich beglückwünsche Novartis zur Eröffnung des Neustandorts im Kohlenhof-Areal! Die Fortschreibung der über 100-jährigen Firmengeschichte von Novartis in Nürnberg ist ein eindrucksvoller Beleg für das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig trägt Novartis als eines der weltweit führenden Biotech- und Pharmaunternehmen wesentlich dazu bei, den Kohlenhof als modernen Büro- und Businessstandort mit hervorragender Anbindung und starken Potenzialen für weitere hochkarätige Ansiedlungen noch attraktiver zu machen.“

Mitarbeitende von Novartis Deutschland vor dem Güterwerk bei der feierlichen Eröffnung. © Novartis, 2024

Attraktive Büros für modernes Arbeiten im Netzwerkmodell

In den neuen Räumlichkeiten finden die Mitarbeitenden auf über 6.000 Quadratmetern eine innovative Raumaufteilung und flexible Büros, die eine moderne, zeitgemäße Arbeitsweise unterstützen. Neben Orten der Rückzugsmöglichkeit wird durch offene Meeting-Bereiche der Fokus verstärkt auf Kooperation und Austausch gelegt.

Gleichzeitig zahlt die direkte Anbindung des Kohlenhof-Areals an den öffentlichen Fernverkehr auf das Netzwerkmodell von Novartis mit seinem Bahnhof-zu-Bahnhof-Konzept ein. Die starke Präsenz in Nürnberg ist auf diese Weise optimal verbunden mit dem Standort in der Wirtschafts- und Innovationsmetropole München und der Hauptstadtrepräsentanz in Berlin.





Über Novartis

Novartis ist ein Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel konzentriert. Jeden Tag arbeiten wir daran, Medizin neu zu denken, um das Leben der Menschen zu verbessern und zu verlängern, damit Patient*innen, medizinisches Fachpersonal und die Gesellschaft in der Lage sind, schwere Krankheiten zu bewältigen. Unsere Medikamente erreichen mehr als 250 Millionen Menschen weltweit. In Deutschland beschäftigt Novartis rund 2.600 Mitarbeitende an sechs Standorten.

Entdecken Sie mit uns die Medizin neu: Besuchen Sie uns unter https://www.novartis.de und https://www.novartis.com/. Und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn in Verbindung.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



