ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beflügelt nach Sprung über 20.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordsprung über 20.000 Punkte am Vortag hat der Dax zur Wochenmitte noch eine Schippe draufgelegt. Im frühen Handel am Mittwoch kletterte der deutsche Leitindex um weitere 0,6 Prozent auf 20.134 Zähler. Die viel zitierte Jahresendrally geht also in eine weitere Runde.

Unterstützung erhält der Dax vom Schwergewicht SAP . Die Aktien profitierten davon, dass der US-Softwarespezialist Salesforce nach dem dritten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr etwas optimistischer geworden ist. Salesforce-Aktien waren am Vorabend nachbörslich um mehr als 10 Prozent nach oben gesprungen. SAP gewannen 0,7 Prozent.

"Es sind die Schwergewichte SAP, Siemens , Munich Re , Allianz und Rheinmetall , die mindestens mal noch in den verbliebenen drei Handelswochen des Jahres gefragt sein dürften", prognostizierte Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Alle fünf Aktien legten am Mittwochmorgen zu.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann 0,6 Prozent auf 26.623 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls etwas fester.

Einfluss auf die Kurse hatten Analystenkommentare: Aktien der DHL stagnierten, nachdem JPMorgan sie von einer Empfehlungsliste gestrichen hat. Eine neue Kaufempfehlung der Großbank HSBC für FMC verhalf den Papieren des Dialyseanbieters zu einem Plus von einem Prozent.

In der dritten Börsenreihe verteuerten sich ProSiebenSat.1 um 3 Prozent. Ein italienischer Zeitungsbericht nährte erneut die Spekulation um eine Übernahme der deutschen Mediengruppe durch den italienischen Großaktionär Mediaforeurope ./bek/jha/