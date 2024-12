China verhängt gegen US-Firmen Sanktionen wegen Belieferung Taiwans

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Als Reaktion auf den Verkauf von Waffen an Taiwan hat China seit Donnerstag Sanktionen gegen 13 US-Rüstungsunternehmen verhängt.

Zu den betroffenen Firmen gehören Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones und Shield AI, wie das chinesische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Darüber hinaus werde China die Vermögenswerte von sechs Führungskräften von fünf Unternehmen, darunter Raytheon, BAE Systems und United Technologies, in China einfrieren und die Einreise ins Land verbieten. Mit ihnen Geschäfte zu machen, sei in China ebenfalls verboten. China sieht Taiwan als sein eigenes Territorium an und hält den Präsidenten Lai Ching-te für einen gefährlichen Separatisten.

