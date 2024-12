EQS-News: KWS Hauptversammlung stimmt Dividende von 1,00 Euro zu und wählt Dr. Hagen Duenbostel in den Aufsichtsrat

EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

KWS Hauptversammlung stimmt Dividende von 1,00 Euro zu und wählt Dr. Hagen Duenbostel in den Aufsichtsrat

Die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2023/2024 steigt auf 1,00 (0,90) € je Aktie bei einer Ausschüttungsquote von 25,2 % (23,4) %.

Am heutigen Vormittag fand die ordentliche Hauptversammlung der KWS SAAT SE & Co. KGaA in Einbeck als Präsenzveranstaltung statt. Der Vorstand erläuterte den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen, sehr erfolgreichen Geschäftsjahres.

KWS überzeugte im Geschäftsjahr 2023/2024 mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Betriebsergebnis und konnte die führende Position bei Zuckerrübensaatgut mit hochinnovativen Lösungen weiter ausbauen. Das Geschäftsjahr war zusätzlich durch den Verkauf des Mais- und Sorghumgeschäfts in Südamerika und des chinesischen Maisgeschäfts geprägt.

Die KWS Gruppe erzielte einen Umsatzanstieg von 12 % auf 1,68 (1,50) Mrd. €. Das Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete einen signifikanten Zuwachs um 55 % auf 302,0 (278,8) Mio. €, die entsprechende EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 18,0 (13,0) %. Das Ergebnis je Aktie stieg um 46 % auf 5,58 (3,82) €.[1]

Auf Grundlage dieser positiven Geschäftsentwicklung hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 (0,90) € beschlossen. Damit werden 33,0 (29,7) Mio. € an die Aktionäre und Aktionärinnen der KWS SAAT SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 25,2 (23,4) % mit der KWS am oberen Ende der an der Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik und einer Dividendenzahlung von ca. 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe liegt.

Vorstand und Aufsichtsrat nahmen die Hauptversammlung zum Anlass, um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren erfolgreichen Einsatz und ihr persönliches Engagement zu danken.

Dr. Marie Schnell, Vorsitzende des Aufsichtsrats, bedankte sich auch bei Finanzvorstand Eva Kienle, die Ende Januar 2025 aus dem Vorstand ausscheiden wird, für ihr langjähriges erfolgreiches Wirken für KWS. Anschließend stellten sich die beiden zukünftigen Vorstandsmitglieder, Dr. Jörn Andreas (ab 01.01.2025) und Sebastian Talg (ab 01.09.2025), den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären vor.



Nach dem Tod des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Philip Freiherr von dem Bussche, im April 2024 wurde auf eine Nachbesetzung des vakanten Mandats verzichtet, zumal im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung vorgesehen war, Dr. Hagen Duenbostel nach Beendigung einer zweijährigen Cooling-off-Periode zur Wahl in den Aufsichtsrat der

KWS SAAT SE & Co. KGaA sowie der KWS SE vorzuschlagen. Die Hauptversammlungen beider Gesellschaften folgten den jeweiligen Wahlvorschlägen. In den konstituierenden Sitzungen der Gremien wurde Dr. Hagen Duenbostel jeweils zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Dr. Marie Schnell zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Victor Balli wurde erneut zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der KWS SAAT SE & Co. KGaA gewählt.

Über KWS

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.000 Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 1,68 Mrd. Euro. Seit fast 170 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 300 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*ohne Saisonarbeitskräfte

Weitere Informationen: www.kws.com

Ansprechpartner:

Peter Vogt

Leiter Investor Relations

Tel. +49-30 816914-490

peter.vogt@kws.com

Sina Barnkothe-Seekamp

Lead External Communications

Tel. +49-5561 311-1783

sina.barnkothe@kws.com

[1] Die berichteten Kennzahlen beziehen sich nach den Ende März 2024 getroffenen Vereinbarungen zum Verkauf des südamerikanischen Maisgeschäfts auf das fortgeführte Geschäft von KWS, die korrespondierenden Kennzahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

