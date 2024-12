Lufthansa setzt Hub-Chefs in München und Frankfurt ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa will mit einer neuen Führung an ihren beiden Drehkreuzen Frankfurt und München die zuletzt holprigen Betriebsabläufe verbessern.

Im kommenden Jahr übernehme der Chef von Lufthansa Airlines, Jens Ritter, zusätzlich die Leitung des Drehkreuzes München, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Klaus Froese werde zugleich den Hub Frankfurt führen. Die Posten werden geschaffen, um Qualitätseinbußen in den Abläufen insbesondere in Belastungsspitzen im Sommer abzustellen. "Die neue Struktur mit explizit verantwortlichen Drehkreuz-Managern soll unter anderem die operativen Abläufe der Flugbetriebe am jeweiligen Standort verbessern", erklärte die Lufthansa.

Am Flughafen München war es in diesem Sommer, unter anderem wegen Personalmangels, zu großen Abwicklungsproblemen gekommen, die für lange Wartezeiten der Passagiere sorgten. Der Airport setzte deshalb einen zusätzlichen operativen Manager ein. Auch in Frankfurt lief der Betrieb bei Lufthansa nicht reibungslos. Die Lufthansa hatte schon früher Chefs für ihre Drehkreuze, die Führungsposten vor einiger Zeit aber abgeschafft.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)