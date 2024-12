ROUNDUP: Warburg Pincus reduziert Anteil am Internetdienstleister Ionos

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung am Internetdienstleister Ionos weiter verringert. Insgesamt wurden 10,5 Millionen Papiere zu 21,85 Euro ausgegeben, teilte Warburg Pincus am Donnerstag mit. Der Finanzinvestor erlöste damit rund 229 Millionen Euro. Das ist mehr als ursprünglich am Vorabend angekündigt.

Zunächst wollte Warburg Aktien im Wert von rund 150 Millionen Euro in einem beschleunigten Verfahren an institutionelle Investoren veräußern. Die Zahl der zu platzierenden Aktien wurde dann jedoch aufgestockt.

Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie geriet nach der Platzierung unter Druck und verlor am Morgen bis zu sechs Prozent, bevor sie ihre Verluste wieder leicht verringerte.

Bereits im September hatte Warburg Pincus Anteile von Ionos verkauft und anschließend noch 16,2 Prozent am Konzern gehalten. Das entspricht rund 22,7 Millionen Papieren.

Der Finanzinvestor war im November 2016 bei Ionos eingestiegen. Damals hatte er sich zu einem Drittel an dem Geschäft der sogenannten Sparte Business Applications beteiligt. Das Segment war zu dem Zeitpunkt noch bei der United-Internet-Tochter 1&1 angesiedelt. Anfang 2023 brachte United Internet das Geschäft unter dem Namen Ionos an die Börse./nas/mis/niw/stk