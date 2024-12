US-Notenbank im "Beige Book": Wirtschaft ist leicht gewachsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - In den USA macht die Notenbank Federal Reserve (Fed) eine positive konjunkturelle Entwicklung aus.

Die Wirtschaftsaktivitäten hätten sich seit Anfang Oktober in den meisten Regionen leicht ausgeweitet, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Unternehmen hätten sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung geäußert. "Obwohl die Wirtschaftstätigkeit im Allgemeinen nur geringfügig zunahm, stiegen die Wachstumserwartungen in den meisten Regionen und Sektoren leicht an", heißt es in der Bilanz von Umfragen und Interviews in den gesamten USA.

Allerdings verharrt die Kerninflation - Konsum-Preise ohne Lebensmittel- und Energiekosten - seit Mai in einer Spanne von 2,6 Prozent bis 2,8 Prozent. Die Preisentwicklung liegt damit über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed. Derzeit liegt der Leitzins in der Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent. In zwei Wochen entscheidet die Fed, ob eine weitere Senkung der Zinsen erfolgen soll.

Viele maßgebliche Mitglieder der Fed sind aber überzeugt, dass die Inflation zurückgehen wird. Angesichts eines nach wie vor starken, aber allmählich abkühlenden Arbeitsmarktes sorgen sie sich, den Leitzins nicht zu lange auf einem vergleichsweise hohen Niveau zu belassen, um den Jobmotor nicht abzuwürgen.

(Bericht von Ann Saphir, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Ralf Bode.)