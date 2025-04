Trump erneuert Kritik an Chef von US-Notenbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump macht den Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, erneut für die konjunkturelle Entwicklung verantwortlich.

Die wirtschaftliche Entwicklung könnte stocken, falls der Leitzins nicht sofort gesenkt werde, erklärte Trump am Montag in einem Beitrag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social: "Mit diesen Kosten, die so schön nach unten tendieren, genau das, was ich vorhergesagt habe, kann es fast keine Inflation geben, aber es kann eine Verlangsamung der Wirtschaft geben, es sei denn, Mr. Zu Spät, ein großer Verlierer, senkt die Zinssätze, JETZT."

An den US-Börsen löste der Post Verunsicherung aus, die Kurse gaben weiter nach. Bereits zuvor war der S&P 500 um zwei Prozent gesunken. Analysten verwiesen auf den zunehmenden Ärger Trumps über die Fed, die entgegen seinen Wünschen den Leitzins nicht gesenkt hat. Ein Trump-Berater befeuerte am Freitag die Sorgen, indem er erklärte, die US-Regierung prüfe Optionen für die Entlassung von Powell.

Die Federal Reserve hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Vergangenen Mittwoch hatte Powell Anzeichen für eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten eingeräumt, jedoch darin keinen Handlungsbedarf für die Fed gesehen.

