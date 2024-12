Crash oder Korrektur am Horizont? Was Warren Buffett sagt, wenn der Aktienmarkt schnell stark steigt

Warren Buffett ist ein Orakel in vielerlei Hinsicht. Nicht umsonst wird der Starinvestor auch als Orakel von Omaha bezeichnet. In eigentlich jeder Lebenslage weiß er einem Investor auf die Sprünge zu helfen. Zumindest, wenn man sich als unternehmensorientierten Buy-and-Hold-Anleger definiert. Ansonsten wird es vermutlich eher schwierig.

Generell hat Warren Buffett interessante Thesen, wenn es um die Themen Korrektur und einen Crash geht. Es ist jederzeit möglich. So spricht er schließlich von dunklen Wolken am Horizont, die hin und wieder Gold regnen lassen. Der zweite Teil dieser Metapher zeigt, dass er in günstiger werdenden Chancen jedoch in erster Linie die Möglichkeiten, nicht die Gefahr sieht.

Trotzdem kann ich verstehen, wenn du nach einem Börsenjahr 2024 etwas nervös werden solltest. Der S&P 500 hat schließlich um ca. 24 % zugelegt. Der NASDAQ 100 ebenfalls. Und viele Börsenparameter zumindest ähnlich. Hier sind daher die Perlen der Weisheit, die ich heute mit dir teilen möchte.

Warren Buffett: Über Gier, Angst und das Nachlaufen von Aktien

Wenn es um Crashs oder Korrekturen geht, so hat Warren Buffett eine abstrakte Meinung. Als Investor sollte man generell gierig sein, wenn andere ängstlich sind. Sowie andersherum: Ängstlich sein, wenn der Markt gierig wird. Die Crux liegt selbstverständlich darin herauszufinden, wann wir im Bereich der Gier und der Angst sind. Schnelle, starke Ausschläge nach oben dürfte das Orakel von Omaha jedenfalls in die Richtung Gier interpretieren.

Heißt das, dass man in einer Phase der Gier nichts kaufen sollte? Warren Buffett würde, vielleicht für dich überraschend, vermutlich gänzlich widersprechen. Es bedeutet lediglich, dass man die Aktien meiden sollte, bei denen Gier herrscht. Es sind die klaren Outperformer, die jeder plötzlich auf dem Radar hat und die seit Monaten nur die Richtung nach oben können.

Vor diesem Hintergrund hat Warren Buffett auch einst gesagt: „Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt.“ Auch diese Aussage ist nicht dahingehend zu deuten, dass man steigende Aktien niemals kaufen sollte. Oder in einer Marktphase mit stetig höheren Aktienkursen nicht auf der Käuferseite agieren kann. Sie sagt lediglich aus, dass man als Investor bessere Gründe für das Kaufen finden sollte, als: Das wird schon aus irgendwelchen Gründen einfach weiterklettern.

Crash & Korrekturen: Möglich! Sei bereit dazu!

Warren Buffett ist jedoch gleichsam auch ein Investor, der einem Crash oder einer Korrektur kein zu großes Gewicht beimisst. Er selbst hat schließlich ebenfalls gesagt: „Wenn man eine Aktie nicht für mindestens zehn Jahre halten möchte, sollte man sie auch nicht für zehn Minuten halten.“

Aber was bedeutet das im Sinne eines Crashs oder einer Korrektur? Die einfache Antwort: Du solltest gar nicht auf Momentum achten. Nicht einmal auf den Aktienkurs. Auch nicht auf den Index. Bei deinem Ansatz sollte es stets darum gehen, dass du in gute Unternehmen möglichst lange Zeit investiert sein solltest. Zeit ist der Schlüssel, um langfristig von einer operativen Performance profitieren zu können. Nicht nur von der Performance eines Aktienkurses.

Lies dir den letzten Absatz ruhig noch einmal durch, denn er ist sehr wichtig. Warren Buffett ist nämlich ein unternehmensorientierter Investor. Seine Theorie basiert darauf, dass Aktien langfristig stets weiter steigen, wenn das Unternehmen dahinter konsequent Mehrwerte für die Investoren generiert. Denn (und jetzt zitiere ich wieder Warren Buffett): Kurzfristig mag der Aktienmarkt zwar einem Schönheitswettbewerb gleichen, langfristig ist er jedoch eine Waage.

Warren Buffett: Achte nicht auf Crashs oder Korrekturen

Der wohl beste Rat von Warren Buffett ist daher wohl indirekt: Achte nicht auf Crashs oder Korrekturen. Achte nicht einmal so sehr auf die Möglichkeiten oder das Risiko. Agiere einfach ängstlich bei Aktien, wo der Markt gierig wird. Und konzentriere dich dafür auf die Chancen, wo der Markt skeptisch ist und du aber jede Menge Qualität zu einem fairen Preis erkennen kannst.

Ansonsten gilt: Ein Crash oder eine Korrektur wird früher oder später kommen. Mach dich bereit. Nutze ihn. Fürchte ihn hingegen nicht.

Der Artikel Crash oder Korrektur am Horizont? Was Warren Buffett sagt, wenn der Aktienmarkt schnell stark steigt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Warum jetzt der schlechteste Zeitpunkt sein könnte, um Aktien zu kaufen

Stehen wir vor einem Crash wie 2001, 2008 und 2020?! Okay, so weit würden wir von Aktienwelt360 selbstverständlich nie gehen. Allerdings sind wir der Meinung: Jetzt ist einer der schlechteren Zeitpunkte, um All-in in Aktien zu gehen. Und das, obwohl die Börsen reihenweise Rekordhochs erklimmen.

In unserem kostenlosen Sonderbericht erfährst du, warum ausgerechnet jetzt Vorsicht geboten ist und wie clevere Investoren jetzt vorgehen, um langfristig doch zu profitieren.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Aktienwelt360 2024