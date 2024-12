DAX®-Kursindex - Wichtiger Perspektivwechsel

Im Wochenbereich sticht noch ein weiterer Auffangbereich hervor. Die letzten fünf DAX®-Wochenkerzen weisen jeweils markante Lunten im Bereich von 19.000/18.900 Punkten auf – zwei davon bilden zudem lehrbuchmäßige „Hammer“-Muster. Während auf diesem Niveau also eine erste wichtige Bastion entsteht, lässt auch die in dieser Zeitebene abgeschlossene Korrekturflagge auf eine Fortsetzung der laufenden Rally hoffen. Als ein Eckpfeiler könnte sich dabei der Chartverlauf des DAX®-Kursindex erweisen – also die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden. Dieser Perspektivwechsel bietet sich auch unterjährig immer mal wieder an. Zuletzt hat der DAX®-Kursindex die alten Ausbruchsmarken bei 7.300 Punkten erfolgreich zurückgetestet (siehe Chart). Damit kann die Kursentwicklung seit Beginn des Jahres 2024 als erneute Schiebezone interpretiert werden, deren Auflösung perspektivisch sogar Notierungen jenseits der 8.000er-Marke ermöglicht. Aufgrund der Bedeutung der angeführten Ausbruchsmarken bei 7.300 Punkten bietet sich der DAX®-Kursindex darüber hinaus als Frühwarnsystem vor einem möglichen Trendwechsel an.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

