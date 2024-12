EQS-News: Northern Data Group präsentiert den KI-gestützten Kurzfilm „The Glass Hermit“ von der Oscar-Preisträgerin Shona Heath – Der Kurzfilm feiert seine Weltpremiere in New York, London und Los Angeles

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data Group präsentiert den KI-gestützten Kurzfilm „The Glass Hermit“ von der Oscar-Preisträgerin Shona Heath

Der Kurzfilm feiert seine Weltpremiere in New York, London und Los Angeles



Frankfurt/Main, Deutschland – 9. Dezember 2024 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „Northern Data“), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Premiere von „The Glass Hermit“ bekannt, einem Kurzfilm der Oscar-prämierten Künstlerin Shona Heath. Der Film zeigt, wie KI die Grenzen zwischen Kunst und Technologie verschmelzen lässt, um die menschliche Kreativität auf ein neues Niveau zu heben.

In Zusammenarbeit mit der Northern Data Group entstand ein einzigartiger Film, der eindrucksvoll zeigt, welche atemberaubenden visuellen Kreationen durch KI möglich sind. Heath ist vor allem bekannt für ihr Produktionsdesign beim Oscar-prämierten Film Poor Things, und „The Glass Hermit“ markiert ihren ersten Schritt in die Arbeit mit KI. Der Film wird seine Weltpremiere am Times Square in New York, am Piccadilly Circus in London und im Moxy in Downtown Los Angeles feiern. Er wird auch online verfügbar sein unter: https://northerndata.de/theglasshermit.

Die „Innovation Bravery“-Kampagne der Northern Data Group unterstützt Innovatoren wie Heath, kreative Grenzen zu überschreiten und wichtige Diskussionen über die Zukunft der KI anzustoßen. Heath blieb ihrem analogen kreativen Prozess treu, um „The Glass Hermit“ zum Leben zu erwecken, experimentierte jedoch zugleich in jeder Phase der Produktion mit KI.

Dies umfasste die Entwicklung einer eigenen KI-Umgebung, die speziell dafür konzipiert wurde, originales Filmmaterial zu bearbeiten. Ziel war es, die kreative Gestaltung des Films durch neue Impulse zu bereichern. Das fertige Werk vereint experimentelles Filmemachen mit den neuesten KI-Entwicklungen und demonstriert dabei eindrucksvoll die unersetzliche Kraft der menschlichen Kreativität.



„KI hat eine Tür zu neuen Dimensionen geöffnet. Es macht für mich Sinn, sie in Verbindung mit meinen ursprünglichen Ideen, dem Handgemachten und dem vom Menschen Geschaffenen zu nutzen. Es ist wie eine weitere Farbe“, erklärt Shona Heath.

Der Film zeichnet sich zusätzlich durch eine bewegende Performance von Ruby Gaskell aus, die den rätselhaften „Glass Hermit“ verkörpert. Heaths kreative Vision ist inspiriert von der Welt, die uns umgibt: dem Kreislauf der Natur, der Reise der Muschel über den Sand zum Wasser und schließlich zum Glas, sowie der Liebe, die wir für unseren Planeten empfinden sollten. Diese Inspirationen passen perfekt zu den Werten von Northern Data wie Nachhaltigkeit und dem Schutz unseres Planeten durch einen ressourcenschonenden Einsatz von neuen Technologien wie KI.



Rosanne Kincaid-Smith, COO der Northern Data Group, kommentiert: „Northern Data betont die Zusammenarbeit zwischen menschlicher Kreativität und den Fähigkeiten von KI sowie unsere gemeinsame Verantwortung, für unseren Planeten zu sorgen. „The Glass Hermit“ ist ein einzigartiges Kunstwerk, das diese Werte verkörpert. Eine solche Produktion wäre noch vor einem Jahr undenkbar gewesen. Dank Werkzeugen wie KI und Visionären wie Shona erleben wir nun hautnah, wie diese Innovation individuelle und herausragende Ergebnisse erzielt, die Industrien weiterentwickeln.“

Während des gesamten Produktionsprozesses arbeiteten Heath und Northern Data mit dem Emmy-prämierten Produktions- und Innovationsstudio HELO sowie dem Motion-Design-Kollektiv Blind Pig zusammen, um einen Film zu schaffen, der die gesamte Bandbreite künstlerischer Möglichkeiten abbildet.



Neil Evely, Global Head of Innovation bei HELO, ergänzt: „Wir haben sichergestellt, dass die KI Shonas Ästhetik und Geschichte ergänzt. Gemeinsam mit Blind Pig haben wir eine neue VFX+KI-Pipeline entwickelt, die sich täglich weiterentwickelt und es uns ermöglicht hat, traditionelle Postproduktionstools mit modernster KI-Technologie zu kombinieren. Es gibt kein Handbuch für das, was wir erreichen wollten – jeder Tag war für uns ebenso ein Experiment wie für Shona und Northern Data.“



Über die Northern Data Group:

Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Über Shona Heath:

Shona Heath ist eine Oscar- und BAFTA-prämierte Szenenbildnerin und Kreative, die einige der unvergesslichsten Modefotografien der letzten zwei Jahrzehnte geschaffen hat. Ihre Verbindungen zur Welt der Mode, Kunst und des Films wachsen stetig, was sie zu einer gefragten kreativen Partnerin macht.

Shonas Vision lässt sich als selbstbewusst und verspielt beschreiben – eine Balance zwischen Raffinesse und Einfachheit mit einem experimentellen Einsatz von Materialien und stets mit einem femininen Ansatz. Sie lässt sich von den Menschen und der Kunst um sie herum inspirieren und dehnt und verzerrt Motive aus der Natur, um ihre eigenen einzigartigen Landschaften zu schaffen. Oft nähert sie sich mit Humor dem Alltag oder dem Konzept von Luxus. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Leichtigkeit und einen Sinn für Ausgelassenheit aus, für die sie bekannt ist.



Über HELO:

HELO ist ein kreatives und innovatives Produktionsstudio, bestehend aus Fachleuten aus den Bereichen Unterhaltung, Tech und Design. Wir schaffen bewegende Erlebnisse und entwickeln originelle Inhalte mit Leidenschaft für Innovation. 2024 wurde HELO mit einem Emmy für Digitale Innovation im Sport, einem Grand Prix beim Cannes Lions Festival of Creativity und als Produktionsfirma des Jahres bei The One Show ausgezeichnet.



Investor Relations:

José Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

